原標題：英媒稱倫敦已成「潑酸之都」：英國潑酸犯罪率世界第一

來源：參考消息網

參考消息網7月24日報導 英媒稱，7月13日晚，在大約90分鐘之內，倫敦兩名青少年騎著偷來的小摩托在街頭向陌生人潑酸，至少5人受傷，其中一人傷勢足以「改變生活」。

據英國廣播公司網站7月21日報導，今年4月，倫敦一對華裔夫婦推著兩歲的兒子在街頭漫步時，突然遭人潑強酸襲擊。一家三口均不同程度受傷，父親臉部大面積「無法復原性腐蝕」，警方形容嚴重到足以「改變（他的）生活」。同是4月，一家夜總會內發生潑酸事件，導致20人受傷。

報導稱，在英國，潑酸已經不是偶發事件。近年來，此類襲擊事件急劇上升。有統計稱，英國潑酸攻擊率人均已經位居世界第一。而潑酸事件大部分發生在首都倫敦，難怪，有英國媒體甚至把倫敦稱作「潑酸之都」。

報導稱，BBC通過「自由信息法案」向警方獲悉的數字顯示，2016-2017年，英格蘭總計發生使用腐蝕性材料襲擊案504起，與2012年相比翻了一番都不止。

全國警長委員會NPCC的數字顯示，2017年4月之前的六個月當中，英格蘭和威爾士總計發生強酸、腐蝕性材料襲擊事件400餘起。已查明的襲擊者中，五分之一未滿18歲。

倫敦慈善組織「潑酸倖存者國際基金」的負責人Jaf Shah說，潑酸現象並不是新生事物，維多利亞時代英國既有發生，但是最近的數字實在「令人震驚」。「

他向BBC介紹，在亞洲南部國家，潑酸曾經更為普遍，多半是男性針對女性潑酸，起因通常是婚姻、戀情等兩性關係。

但在英國，潑酸的多是年輕男性，受害的多半也是年輕男性。他認為，原因在於此類襲擊通常和團伙有關。

報導稱，潑酸給受害人帶來的後果相當嚴重，致殘、毀容，這還只是肉體上的，精神上的創傷將伴隨一生。

米德爾斯大學犯罪學家、常年研究團伙現象的哈丁博士認為，嚴打潑酸，政府需要從三方面下手：控制強酸獲取渠道；刑罰與持刀犯罪等同；加強對黑幫的監管教育。

去年倫敦的潑酸案中大約有三分之一發生在倫敦東部的紐漢。該區的工黨議員蒂姆斯提議，沒有正當理由攜帶強酸應該和帶刀一樣被看做觸犯法律。

大都會警察局表示，已經開始向零售商宣傳，敦促他們提高警惕，注意那些可能會購買腐蝕性物質做武器的人。

英國內政大臣安伯·拉德7月16日放出狠話：「終身監禁」（指受害者一生難以擺脫創傷）不能只留給潑酸受害者。

她同時宣布，英國政府將對有關潑酸事件的各個環節展開重審，包括現有法律、警方辦案、判決、獲取危險用品、支持受害者等。