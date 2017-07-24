▲唐綺陽2017年星座運勢。（圖／大慕影藝）

【唐綺陽星座運勢周報 7/24-7/30】

重要星象：日、火於獅子座2至6度間、水星移動到處女。本周日獅子座有火起來的機會，但要預防中暑或是high過頭，需要注意親子關係。26日開始，水星會移到處女座，引導我們關注職員、職場、工作、醫療養生等話題，建議夥伴有更多機會。火土有相位，工作可能緊張而繁重，建議要量力而為並保重。日火獅子，會讓人有對戀愛的期待，充滿戀愛氛圍。

工作注意：雙子、獅子、魔羯、水瓶

雙子：能不畏上級、聰明外露

獅子：表現自己的好機會

魔羯：眾說紛紜，應自己判斷

水瓶：應積極點，避免退縮

桃花注意：巨蟹、天蠍、射手、雙魚

巨蟹：桃花朵朵開，需要旁人敲邊鼓

天蠍：展現個性，但避免白目

射手：有機會友達變情人

雙魚：神清氣爽、能力棒，桃花朵朵來

財運注意：處女、天秤

處女：買賣、殺價的好時機

天秤：工作表現好，財運水漲船高

健康注意：白羊、金牛

白羊：勿過度享樂，當心樂極生悲

金牛：應養生、養氣，避免疾病