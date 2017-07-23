何妤玟擔任公益大使，教受暴婦女做瑜珈。（圖／婦援會提供，2017.07.23）

何妤玟擔任公益大使，和婦女救援基金會共同舉辦公益瑜珈課程，特別邀約受暴婦女參與課程，八成以上的學員一開始都帶著緊張的情緒上課，但經過何妤玟大方地分享人生經驗，最後讓教室裡充滿愉快的歡笑聲。

何妤玟說，自己已經很久沒有授課，心情難免緊張。不過她熱心又親切，還跟學員們分享自己的人生經驗，坦言長久以來的演藝工作，讓她失眠焦慮，壓力也很大，好在每次都能藉由做瑜伽來讓身心靈放輕鬆，找回更多能量。

何妤玟為了配合學員的程度，安排的瑜珈動作都是初學者在家也能夠練習的，她認為，這些基礎動作可以放鬆心情、伸展筋骨，達到沉澱心情與自我充電的效果。何妤玟親切的與學員們互動，也讓整堂課程充滿笑聲，她還鼓勵大家，如果有瑜珈相關的問題都可以私訊她，她非常樂意為大家解答。