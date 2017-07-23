▲四分衛啤酒節開唱大方分享喝醉糗態。（圖／寬寬整合行銷提供 , 2017.07.23）

高雄啤酒節23日最後一晚，邀請朱俐靜、四分衛、徐佳瑩、彭佳慧、Matzka、A-Lin等歌手與樂團獻唱。樂團四分衛常在高雄開唱，笑說來高雄就像「走廚房（台語）」，被問到有沒有喝醉出糗經驗？搖滾樂手不顧形象爆料超大方，外型斯文常被虧有許多「迷妹」的主唱阿山，竟自爆曾經「在浴室排水孔上廁所」。

四分衛每個人幾乎都有喝醉出糗經驗，阿山說有一次醉到「找不到馬桶」，只好直接在浴室排水孔上廁所，和斯文形象差很大。鼓手緯緯也分享，年紀到了容易「記憶斷片」，曾找不到鑰匙乾脆「用手指頭開鎖」，貝斯手奧迪也跟著說，曾經睡到一半卻拉不開棉被，以為被鬼壓床，結果只是自己壓住棉被，誇張行徑笑翻全場。

▲四分衛演唱經典歌曲嗨翻歌迷。（圖／寬寬整合行銷提供 , 2017.07.23）

身為創作樂團，阿山也被問創作會不會靠「買醉」，結果被團員爆料他都是靠「情傷」寫歌，酒量不好的他還分享，有一次表演前喝了一些，結果心情變得低落，還影響到表演。他們這次啤酒節開唱，特別選唱歌曲《跟他拼了吧！》炒熱現場氣氛。

第一次參加啤酒節的彭佳慧18歲就常在高雄演出，笑說這次是抱著「回家鄉」心態開唱，現場演唱10首歌曲，還特別把五月天的《傷心的人別聽慢歌》和她的《快樂的人請舉手》結合，讓現場粉絲聽得超嗨。徐佳瑩開唱中一度不小心忘詞，結果她笑說剛剛在現場有看到「森巴女郎」，立刻現學現賣跳一段，讓粉絲都大呼她好可愛。

▲彭佳慧高雄開唱笑說是回家鄉。（圖／寬寬整合行銷提供 , 2017.07.23）

▲徐佳瑩開唱不小心忘詞，改跳森巴舞讓粉絲誇超萌。（圖／寬寬整合行銷提供 , 2017.07.23）

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