韓國演員池昌旭2008年出道，拍過不少影劇作品，他最新主演的電視劇《奇怪的搭檔》下檔後，便投入不少綜藝節目錄製，而在21日播出的《演藝家中介》中，池昌旭來到弘大進行「游擊約會」單元，其中有位粉絲一見到他，激動的表達愛意，卻被主持人認出說：「這位好熟悉，妳之前不是說最愛蘇志燮嗎？」完全笑翻站在一旁的池昌旭。

池昌旭在16日錄製《演藝家中介》，該節目已於21日播出，而其中一環節會到旅遊勝地弘大進行游擊約會，當天也吸引不少觀眾圍觀，其中一位女粉絲幸運的被主持人拉到池昌旭旁邊，當問到：「最喜歡的演員是誰？」她一看到池就激動的說：「池昌旭。」一說完主持人覺得不對勁，直問：「不過這位很熟悉？蘇志燮游擊約會的時候有出來吧？」結果女粉絲立刻回答：「對的！」主持人就虧：「之前說過最喜歡蘇志燮呢。」急得女粉絲趕緊否認：「我非常喜歡池昌旭！」笑翻在場所有人。

池昌旭前天（22日）也在奧林匹克公園奧林匹克廳舉辦出道10周年紀念演唱會，活動上他提到，過去十年的歲月對他來說，就像「新的生活和挑戰」，託大家的福，收到了很多支持與愛護，才能只看著前方繼續奔跑，往後會更加努力成為令人驕傲的藝人。此外，池昌旭將於8月14日以陸軍身分入伍，展開為期兩年的阿兵哥生活。