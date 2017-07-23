寶可夢週年慶活動出包 執行長道歉中央社 (2017-07-23 20:52)
（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國芝加哥格蘭特公園（Grant Park）今天舉辦寶可夢（Pokemon GO）週年慶活動，數以千計玩家買門票入場，卻因為技術問題無法登入遊戲，群情激憤。
「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times）報導，Niantic公司執行長漢克（John Hanke）向在場玩家說，「我知道有些人今天早上無法登入，我們正和電信商一起想辦法克服，試著解決問題，且我們正在處理遊戲伺服器，請保持耐心。」但漢克的談話換來一陣噓聲。
1名參加者說，他很驚訝公司沒有帶更多設備，加強公園裡的手機信號覆蓋。
Niantic公司代表說，公司將發給每名參與者100元可在遊戲中使用的寶可夢幣，並退還20美元入場費。
由於上線問題持續，主辦單位除了建議玩家改用Wi-Fi連線外，也允許玩家走出公園外也能繼續抓少見的傳奇寶可夢精靈，公園外附近街道到處可見玩家盯著手機抓寶。
精靈寶可夢是一款擴增實境類手機遊戲，2016年7月起發布，曾引爆寶可夢風潮，至今已滿1週年。（譯者：中央社張銘坤）1060723
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