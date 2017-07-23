寶可夢釋出2隻神獸 玩家搶抓分享攻略中央社 (2017-07-23 19:12)
（中央社記者田裕斌台北23日電）寶可夢(Pokemon GO )在芝加哥舉辦週年實體活動「Pokemon GO Fest」，台北時間今天零時更釋出傳說的寶可夢洛奇亞與急凍鳥，引發玩家揪團搶抓，還分享抓2隻神獸的攻略與心得。
官方表示，若芝加哥會場的玩家成功打倒這隻傳說寶可夢，就會在日本時間23日起在全世界的團體戰中登場，目前已知現場活動將分4個階段，分別會在台灣時間23日0時推出任務1、1時推出任務2、凌晨4時推出任務3，最終的傳說任務會於台灣時間23日早上7時登場。在傳說任務時會場才會現身傳說寶可夢，活動限制時間1個小時。
從今天早上8時開始已陸續有玩家在5顆星蛋道館發現傳說的寶可夢洛奇亞與急凍鳥，並成功捕捉，PTT也陸續發出發現傳說寶可夢的公告，並開放鄉民揪團。
玩家分享，要抓到傳奇寶可夢不難，不用管寶可夢上下飄移，只要在寶可夢攻擊到一半或快結束時丟球，只要丟出曲球加上有「great」的準度，基本上都能抓到。1060723
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