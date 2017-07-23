（中央社台北23日電）中國大陸東南大學研究團隊發現一種新型的發電材料，這使得未來有可能用衣服為手機充電。



中新網22日報導，東南大學教授熊仁根的研究團隊發現一種具有優異壓電性能的分子鐵電材料，不僅具有分子材料優勢，還首次在壓電性能上達到傳統壓電陶瓷的水準。



報導指出，熊仁根研究團隊這項研究成果，已發表在國際頂尖學術雜誌「科學」（Science）上。



壓電性是指材料在受擠壓或拉伸時可以產生電，或在材料兩端施加電壓後材料伸長或縮短的特性。具有壓電性的材料也就被稱作為壓電材料。



壓電材料可像馬達般，直接將電力轉換成驅動力，還可以用電產生聲波、超音波。現在智慧型手機上「搖一搖」等功能的實現，正是借助壓電加速度傳感器。



熊仁根表示，這種具有優良壓電特性的分子鐵電材料，將使計算機芯片（電腦晶片）的體積進一步縮小，使能像紙張一樣折疊。這使得彎曲的心率計與超音波機，甚至可利用衣物的彎折對手機充電。



他說，憑藉著分子材料的良好生物兼容性，人們還可望將製作出更加安全的醫學植入元件。



除此以外，分子壓電材料還可以在傳感器、人機互動技術、微機電系統、奈米機器人以及有源柔性電子學等領域具有重大的應用前景。1060723