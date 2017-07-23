《精靈寶可夢GO》周年活動太爛，引起玩家不滿。（圖／翻攝自Twitch）

《精靈寶可夢GO》日前屆滿一周年，官方特別在芝加哥盛大舉行一周年「寶可夢GO集體戰」慶祝活動，但是活動卻出現嚴重差錯，由於技術性問題玩家在現場根本登入不進遊戲，引起群情激憤，最後主辦單位承諾給到場的玩家傳說寶可夢才化解危機。

《精靈寶可夢GO》周年慶活動入場費需要20美元，有玩家從早上六點就開始排隊了，但是至少得花上3個小時才能入場，且現場湧入約2萬名玩家，但是卻只有搭個小棚子就了事，完全不項周年祭典該有的樣子，讓玩家大為光火，女主持人在台上介紹時甚至還被底下群眾丟水瓶。

女主持人再介紹時天外飛來水瓶。（圖／翻攝自Twitch）

《精靈寶可夢GO》開發公司Niantic只好趕緊出來滅火，除了宣布退回入場費20美元之外，還會附加100皮卡丘幣，另外最為重要的就是將贈送到場玩家傳說寶可夢「洛奇亞」，此消息一出終於讓玩家們怒氣全消，大聲叫好。