機器人前進福島核電廠 首度發現疑熔解燃料中央社 (2017-07-23 15:10)
東京電力公司透過機器人進入福島核電廠3號機，第1次發現「很有可能是」熔解燃料的影像。（共同社提供）中央社 106年7月23日
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