壽險百萬電銷達人 最怕聽到這句話中央社 (2017-07-23 13:10)
能當到壽險業的百萬電銷達人，在話術上一定有過人之處，不過2017年任職滿10年的台灣人壽超業行銷主任徐寶珠說，只要聽到客戶一直推託，就會放棄繼續說服。中央社記者田裕斌攝 106年7月23日
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