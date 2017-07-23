（中央社記者邱柏勝台北2017年7月23日電）國際原油價格回升，中油公司表示，依浮動油價機制計算，自24日凌晨零時起，調漲各式汽油價格每公升 0.3元、各式柴油每公升0.4元，用路人可提前加油省荷包。



調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.2元、95無鉛汽油每公升24.7元、98無鉛汽油每公升26.7元、超級柴油每公升20.8元。



展望國際油價後續走勢，中油公司副總經理畢淑蒨表示，從技術面來看，國際油價漲至每桶50美元時，上方壓力很大，若無法有效突破50美元關卡，恐陷入區間橫盤整理。



此外，由於石油輸出國組織（OPEC）減產效應低於美國頁岩油增產效果，加上中東地區目前情勢不穩，國際油價恐偏弱整理。不過畢淑蒨也表示，一般來說第4季市場對原油需求會增加，可望帶動原油價格上漲。



中油公司指出，受到中國大陸用油需求加溫與美國原油庫存連續三週下降的影響，帶動國際原油價格上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶 47.89美元，較前週46.44美元，上漲1.45美元，新台幣對美元匯率升值0.075元，國內油價依公式計算漲幅2.29%，汽、柴油每公升各調漲0.3元、0.4元。