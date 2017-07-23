（中央社記者田裕斌台北2017年 7月23日電）台股在缺乏主流題材推動下，上週紅翻黑，投信表示，市場等待下半年旺季來臨，只要第 3季國際市場沒有太大波動或是新的變數，預料大盤仍有望維持類股輪動的整理格局。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，市場對資金動能的觀察亦轉向美國聯邦準備理事會(Fed)何時開始縮減資產規模，推升台股主要動能還是來自於企業獲利成長加速與市場風險偏好的改變。



日盛日盛基金經理人張亞瑋則表示，6月加權指數再創新高後，市場逐步樂觀預期iPhone新機帶來的效應，部分蘋果概念權值股漲幅已高，資金部分轉移至傳產金融個股，市場靜待第3季蘋果新機發表實際銷售情況，Fed縮減資產負債表時程為年底前市場關注焦點，近期美科技股利多股價未反應，加權指數預估在高檔震盪，類股輪動快速。



張亞瑋指出，美股續創新高，歐洲央行(ECB)維持貨幣政策不變，且ECB總裁德拉吉立場偏向鴿派，全球經濟復甦腳步穩健，通膨可控，資金仍維持相對寬鬆，外資溫和買超態勢未變，類股良性輪動，台股維持多頭排列，逢回仍有買盤伺機而動，盤面仍以個股行情為主，股價位置較低或已整理一段時間族群，有機會輪漲。



廖哲宏表示，電子業成長性聚焦在人工智慧(AI)、高速運算(HPC)、高速網路傳輸、3D感測、汽車電子和自動化的趨勢不變；市場高度期待的iPhone 8雖然供應鏈拉貨時程稍晚於市場預期，個股表現雖稍有差異，但相關類股在下半年台股的地位不變。



廖哲宏建議，在電子業處於淡季之際，大盤表現或可能因為電子股的盤整而呈現整理，持股內容成為勝出的關鍵，除維持中長期看好的產業與個股的配置外，操作策略可強化在股價低基期的族群中尋找具備投資題材的產業與個股。