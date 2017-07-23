（中央社記者田裕斌台北23日電）能當到壽險業的百萬電銷達人，在話術上一定有過人之處，不過今年任職滿10年的台灣人壽超業行銷主任徐寶珠說，只要聽到客戶一直推託，就會放棄繼續說服。



徐寶珠10年前進入壽險業電銷時可以說是一張白紙，之前當過外商公司的會計，後來又考到美容護膚丙級證照自行開業，一心只是想要努力賺錢，直到結婚生子，才驚覺雖然過著朝10晚9的生活，但因為投資在設備上的成本不斐，根本就沒有賺到錢。



雖然一直想跳脫現有生活，但徐寶珠一直怯於跨出第一步，直到一位常來美容的常客說，不如來試試壽險電銷這個「不用成本」的工作，才讓她又重新燃起挑戰職場的野心。



徐寶珠坦言，一開始完全不懂電銷是怎麼一回事，電話接通了就只是照稿念，雖然壓力很大，但竟然這樣也讓她在第1個月就達到成交8件的門檻，只做了半年，竟然就獲得海外激勵旅遊的資格，看到高峰會的盛大場景後，就打消觀望心情，準備在壽險業做到退休。



徐寶珠說，壽險業電銷其實是很穩定的工作，不但朝九晚五、週休二日，名單也是公司提供，連電話費都是公司出的，唯一必須要靠自己的，就是心態面上的調整，要成功，不能只是靠「撐」，而是要靠「努力」，每天打開電腦螢幕後的第一件事，就是告訴自己「今天一定會成交」。



徐寶珠現在已經練就一身從與客戶對話的聲音中，就能大致判斷出對方有沒有意願的功力，她也發覺，如果跟客戶講解產品時，表現得太油條、太老套反而會適得其反，最好可以從對方的工作及家庭環境下手，把對方的需求放在前面，才能引起認同。



不過，徐寶珠也說，不是沒有預算的客戶成交機率最低，反倒是一直推說「要考慮」的人，才是她最怕的客戶，一直推辭說「要問問老婆」、「再考慮看看」的人，多半是因為不好意思拒絕，才會說話模稜兩可，遇到這種客戶，寧願掛掉電話打下一通，也不要陷在拉鋸戰中。1060723