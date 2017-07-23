（中央社記者邱柏勝台北23日電）台電表示，核三廠2號機今晨因冷卻設備異常導致跳脫，但機組為自動安全停機。台電將調度大林電廠3、4號機等全台可用機組積極因應，因應近日夏季用電尖峰，籲民眾共同節約用電。



台電表示，核三廠2號機今日凌晨1時10分，反應爐其中一台冷卻水泵跳脫，機組隨即自動安全停機。台電發言人林德福說，機組安全停機後，已確認無輻射外洩，請民眾放心。台電亦已依程序通報行政院原子能委員會及地方政府，目前正持續檢修中。



在供電部分，台電表示，今天上午已召開緊急應變小組會議，今日用電備轉容量率因假日用電較少，預估尚有 6.82%，但明日恢復正常上班，加上近日高溫用電情況持續攀升，少了核三廠 2號機，台電將調度大林電廠3、4號機等全台可用機組積極因應，並積極協調汽電共生業者在用電尖峰時段增加發電，也請民眾共同協助節約用電。



台電指出，核三 2號機設備異常原因目前正查修中，待完成檢修並經原能會審查同意後，機組才會進行後續起動。



根據中央氣象局預估，本週受太平洋高壓影響下，天氣持續高溫悶熱。台電表示，在啟動大林3、4號機及需量競價措施情況下，目前預估明日最高用電量仍高達約3570萬瓩，作為用電餘裕的備轉容量，由於少了核三2號機的95.1萬瓩，評估約125萬瓩、備轉率約3.5%。



台電強調，將盡一切努力，儘速完成核三廠 2號機設備檢修，並從電力供應及需求端雙管齊下，確保既有機組正常運轉、積極聯繫汽電共生業者協助緊急增購電力，並努力執行需量競價等需求管理措施，也請民眾共同協助節約用電，一起度過今夏用電尖峰挑戰。



反應爐冷卻水泵新聞小辭典：反應爐冷卻水泵是核電廠機組的冷卻設備，主要用加壓的冷卻水源，以強迫循環方式協助帶走爐心運轉產生的熱量。1060723