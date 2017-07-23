▲中油公司今（23）日宣布，將自明（24）日凌晨0時起調漲各式汽油價格每公升0.3元、各式柴油價格每公升0.4元。（圖／NOWnews資料照）

還沒加油的民眾趕快去加油。受到中國大陸用油需求加溫，以及美國原油庫存連續下降的影響，帶動國際原油價格上揚。中油公司今（23）日宣布，將自明（24）日凌晨0時起調漲各式汽油價格每公升0.3元、各式柴油價格每公升0.4元。

中油依浮動油價機制計算，自24日起調漲各式汽油價格每公升0.3元、各式柴油價格每公升0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.2元、95無鉛汽油每公升24.7元、98無鉛汽油每公升26.7元、超級柴油每公升20.8元。



中油指出，受到中國大陸用油需求加溫，與美國原油庫存連續三個星期下降的影響，帶動國際原油價格上揚，本周調價指標7D3B周均價為每桶47.89美元，較前周46.44美元，上漲1.45美元，新台幣對美元匯率升值0.075元，國內油價依公式計算漲幅2.29％，汽、柴油每公升各調漲0.3元、0.4元。