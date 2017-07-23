油價要漲了 汽油3角柴油4角中央社 (2017-07-23 12:01)
（中央社記者邱柏勝台北23日電）原油需求增強，中油今天宣布，依浮動油價機制計算，24日凌晨起國內各式汽、柴油每公升各調升新台幣0.3和0.4元，上週降幅本週又回吐，用路人可提前加油省荷包。
中國大陸公布6月原油加工量為每日1121萬桶，接近歷史紀錄的1126萬桶，顯示需求增加；加上美國商用原油庫存量來到472.7萬桶，較預期減少，為連3週下降。在供給減少、需求增加情況下，導致國際油價走強。
中油表示，調整後的國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升新台幣23.2元、95無鉛汽油每公升24.7元、98無鉛汽油每公升26.7元、超級柴油每公升20.8元。1060723
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