（中央社記者邱柏勝台北2017年7月23日電）台電原本預估，本週用電高峰將來到3610萬瓩；且除明天外，備轉容量率都不到5%，呈供電警戒的橘燈。在核三廠2號機跳機後，恐出現限電警戒的紅燈，台電供電調度將面臨嚴峻挑戰。



對此台電表示，將調度大林電廠3、4號機等全台可用機組積極因應，並積極協調汽電共生業者在用電尖峰時段增加發電，也請民眾共同協助節約用電。



核三廠2號機今天凌晨1時10分因反應爐冷卻水泵跳脫導致停機，台電發言人林德福表示，冷卻水泵跳脫原因，目前還在追查，但機組為安全停機。雖然造成供電吃緊，但今天、明天供電無虞，不會出現分區停電或限電情況，將強化用電調度。



根據台電資料，今天預估最高用電為3000萬瓩，少了核三廠2號機的95.1萬瓩供電量後，台電最大供電能力仍有3205萬瓩，尖峰使用率為94%，不過，供電系統已由供電充裕的綠燈，轉為供電吃緊的黃燈。然而，假日用電量本來就較平日低，上班日供電是否無虞，才是關鍵。



台電表示，在啟動大林3、4號機及需量競價措施情況下，目前預估明天最高用電量仍高達約3570萬瓩，作為用電餘裕的備轉容量，由於少了核三2號機的95.1萬瓩，評估約125萬瓩、備轉率約3.5%。



不過，炎夏高溫全台用電量飆升，截至今日為止，台電已亮出14顆供電警戒橘燈。核三廠2號機停機後，週二至週五的備轉容量恐降至90萬瓩以下，來到限電警戒的紅燈，對台電供電調度來說，將是不小的挑戰。