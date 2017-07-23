台電核三廠2號機冷卻設備今天(23日)凌晨異常跳脫，造成機組自動安全停機。對此，台電表示，機組安全停機後已確認無輻射外洩，台電將調度可用機組，因應近日夏季用電尖峰。

台電核三廠2號機23日凌晨1時10分，反應爐其中一台冷卻水泵跳脫，機組隨即自動安全停機。台電表示，已依程序通報行政院原子能委員會及地方政府，目前正持續檢修中。供電部分，台電今天上午召開緊急應變小組會議，今日用電備轉容量率因假日用電較少，預估尚有6.82%，但明天起恢復正常上班，加上近日高溫用電情況持續攀升，少了核三2號機，台電將調度大林電廠3、4號機等全台可用機組積極因應，並積極協調汽電共生業者在用電尖峰時段增加發電，也請民眾共同協助節約用電。

台電指出，核三2號機設備異常原因目前正查修中，待完成檢修並經原能會審查同意後，機組才會進行後續起動。

根據中央氣象局預估，本週受太平洋高壓影響下，天氣持續高溫悶熱。台電表示，在啟動大林3、4號機及需量競價措施情況下，目前預估明日最高用電量仍高達約3,570萬瓩，作為用電餘裕的備轉容量，由於少了核三2號機的95.1萬瓩，評估約125萬瓩、備轉率約3.5%。