▲核三廠2號機今晨冷卻設備異常跳脫，造成機組自動安全停機，已確認無輻射外洩，台電正積極檢修中。（圖／台電提供）

台電核三廠2號機在今（ 23 ）日凌晨1點10分因為冷卻水泵跳脫，造成機組自動安全停機，台電表示，沒有無輻射外洩的疑慮，他們將調度可用機組，以因應近日夏季用電尖峰。

台電核三廠2號機反應爐其中一台冷卻水泵跳脫，機組隨即自動安全停機。台電指出，已依程序通報行政院原子能委員會及地方政府，目前正持續檢修中，待完成檢修並經原能會審查同意後，機組才會進行後續起動。

至於供電部分，台電今天上午召開緊急應變小組會議，今日用電備轉容量率因假日用電較少，預估尚有6.82%，但明日起恢復正常上班，加上近日高溫用電情況持續攀升，少了核三2號機，將調度大林電廠3、4號機等全台可用機組積極因應，並積極協調汽電共生業者在用電尖峰時段增加發電，也請民眾共同協助節約用電。

台電表示，在啟動大林3、4號機及需量競價措施情況下，目前預估明日最高用電量仍高達約3570萬瓩，作為用電餘裕的備轉容量，由於少了核三2號機的95.1萬瓩，評估約125萬瓩、備轉率約3.5%。

台電強調，將盡一切努力，儘速完成核三2號機設備檢修，並從電力供應及需求端雙管齊下，確保既有機組正常運轉、積極聯繫汽電共生業者協助緊急增購電力，並努力執行需量競價等需求管理措施。