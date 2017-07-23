（中央社記者楊思瑞台南2017年7月23日電）手機遊戲精靈寶可夢（Pokemon GO）舉辦週年慶活動，今天陸續有「神獸」出現在各地道館；台南市東區上午出現一隻「急凍鳥」，吸引大批玩家蜂湧而至，不少路過民眾好奇圍觀。



台南市東區一處購物中心附近的路口，今天上午9時許出現大批寶可夢玩家聚集，盛況不比遊戲剛推出時遜色。一問之下，原來大家是為了道館上出現的罕見寶可夢「急凍鳥」而來。



有人大叫「抓到了」，但也有人在合力贏得團體戰後，沒有順利抓到罕見的寶可夢神獸，只好再試一遍。



寶可夢遊戲官方曾預告在這一波的週年慶活動中，將推出尚未出現在遊戲中的「神獸」，玩家們在社群網站上紛紛預測時間可能是在今天上午。



神獸出現後，不少捕捉到的玩家上網分享經驗。有人說，「花了300塊（寶可幣）才換到一隻鳥」。也有人說，「是不是該出門了，好久沒玩了」。預料今天可能還會引起玩家上街追逐出現神獸的道館。