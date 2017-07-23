（中央社記者張建中新竹2017年7月23日電）半導體法人說明會本週起密集登場，因時序逐漸步入產業傳統旺季，廠商第3季業績普遍可望較第2季再成長，只是旺季效應恐將不太旺。



微控制器(MCU)廠盛群與記憶體製造廠旺宏將同時於24日召開法說會，為半導體法說旺季揭開序幕，隨後包括聯電、義隆電、敦泰、瑞昱、智原、華邦電與新唐等多家半導體廠法說會也將在本週陸續登場。



觀察晶圓代工龍頭台積電日前法說會釋出的訊息，第3季包括電腦、消費性電子與通訊等產品銷售將全面成長，季營收將季增約15.7%；法人認為，第3季產業景氣仍有旺季效應，但沒有很強。



法人預期，另一晶圓代工廠聯電在電源管理晶片、微控制器與汽車市場需求依然強勁下，第3季8吋晶圓需求可望持續微幅增加，產能利用率仍將維持在高水位。



至於28奈米，儘管價格壓力仍大，但需求應可些微回溫，法人預期，聯電第3季整體業績將較第2季成長約5%至10%。



盛群近年營運軌跡有些微變化，第3季小家電市場需求多有降溫情況，今年第3季小家電市場需求是否同樣再度趨緩，進而影響業績較第2季滑落，值得觀察。



近期微控制器市場頻傳出外商交期有拉長情況，市場看好，有利國內業者擴大市占，盛群與新唐實際受惠情況，料將是兩公司法說會市場關注焦點。



由於編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市場供給持續吃緊，市場機構集邦科技先前預期，第3季產品價格將上漲2成水準，預料兩大廠旺宏與華邦電營運可望受惠，第3季營收及獲利應可同步攀高。



其中，華邦電因持續受限產能不足，法人預期，華邦電第 3季營收將僅季增個位數百分點水準，不過，獲利應可較大幅成長。



旺宏則因還可受惠唯讀記憶體(ROM)大客戶任天堂遊戲機Sitch熱賣，將可為營運再加分。