半導體法說密集登場 Q3旺季恐不太旺中央社 (2017-07-23 11:10)
（中央社記者張建中新竹2017年7月23日電）半導體法人說明會本週起密集登場，因時序逐漸步入產業傳統旺季，廠商第3季業績普遍可望較第2季再成長，只是旺季效應恐將不太旺。
微控制器(MCU)廠盛群與記憶體製造廠旺宏將同時於24日召開法說會，為半導體法說旺季揭開序幕，隨後包括聯電、義隆電、敦泰、瑞昱、智原、華邦電與新唐等多家半導體廠法說會也將在本週陸續登場。
觀察晶圓代工龍頭台積電日前法說會釋出的訊息，第3季包括電腦、消費性電子與通訊等產品銷售將全面成長，季營收將季增約15.7%；法人認為，第3季產業景氣仍有旺季效應，但沒有很強。
法人預期，另一晶圓代工廠聯電在電源管理晶片、微控制器與汽車市場需求依然強勁下，第3季8吋晶圓需求可望持續微幅增加，產能利用率仍將維持在高水位。
至於28奈米，儘管價格壓力仍大，但需求應可些微回溫，法人預期，聯電第3季整體業績將較第2季成長約5%至10%。
盛群近年營運軌跡有些微變化，第3季小家電市場需求多有降溫情況，今年第3季小家電市場需求是否同樣再度趨緩，進而影響業績較第2季滑落，值得觀察。
近期微控制器市場頻傳出外商交期有拉長情況，市場看好，有利國內業者擴大市占，盛群與新唐實際受惠情況，料將是兩公司法說會市場關注焦點。
由於編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市場供給持續吃緊，市場機構集邦科技先前預期，第3季產品價格將上漲2成水準，預料兩大廠旺宏與華邦電營運可望受惠，第3季營收及獲利應可同步攀高。
其中，華邦電因持續受限產能不足，法人預期，華邦電第 3季營收將僅季增個位數百分點水準，不過，獲利應可較大幅成長。
旺宏則因還可受惠唯讀記憶體(ROM)大客戶任天堂遊戲機Sitch熱賣，將可為營運再加分。
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【brosway】Jolie Mini Leather老虎眼彩色水鑽彩色皮編織手
- 【CELINE】-圓面復古 太陽眼鏡(黑色)
- 【ISM】Adamo Breakaway 無痛舒適坐墊- 公路登山王 共二色
- GUCCI Horsebit Driver 馬銜樂福鞋(男款/深藍色)
- 【鍋寶】多功能食物料理機 HA-3088-D
- 【CK】2015女時尚哈德森深褐色真皮Logo後背包-網(預購)
- ALBA ACTIVER 系列活力運動計時腕錶-黑x綠/44mm VD57-X089U
- 【GOTO】精艷豹點潮流時尚陶瓷腕錶-金x白(GC7158B-82-441)
- 【TISSOT】Tradition GMT 二地時區經典腕錶-銀(T0636391103
- 【范倫鐵諾˙古柏】原廠公司貨 獨特立體錶盤設計玫瑰金皮革
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》