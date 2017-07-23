臉書很有可能正在研發智慧型手機。（圖／翻攝自網路）

臉書即將要跨足智慧型手機市場嗎？有網路偵探表示，在看過臉書提交的工作內容後，猜測目前臉書可能正在研發智慧型手機。

據《中央社》報導指出，臉書其中一個研發硬體的部門提出了「模組化電磁裝置」的專利申請，這個裝置包含喇叭、觸控螢幕、麥克風等設備，很有可能就是智慧型手機。

不過臉書對此則是駁斥這項說法，並稱這個指示「謠言」拒絕評論。但是臉書目前擁有約20億的活躍用戶，如果能好好把握這項優勢進一步結合智慧型手機的話，將會是連蘋果與其他手機廠商不容忽視的強大對手。