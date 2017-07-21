台中市府預估 9月份人口數可能超越高雄公視 (2017-07-21 00:00)
嬰兒室裡護理人員忙得不可開交，好幾個寶寶等著餵奶，讓許多新手爸媽看得好開心，不少里長也感覺，近來幾年，移入的人口也增加了
==台中市中和里長 蔡德勇==
就業環境比較多
所以他們(新移入)找的環境
一方面電子業多
因為我們這 精密園區
還有機械園區都在附近而已
以台中南屯區來說，因為距離高鐵和快速公路近，交通方便加上公共建設多，吸引台中以南的民眾移居來找工作，其他縣市移入人口也增加，而在台中市的出生人口，也以每年一萬的平均人數增加中，台中市政府表示，跟完善的托育政策有關。
==台中市長 林佳龍==
年輕人大概面對到的
就是一方面 是養兒育女
同時還有父母安養問題
政府部分 台中有比較完整的
托育一條龍 托老一條龍
台中市府公佈的人口數字，每年以兩萬人的速度，人口持續成長中，預計在今年九月就可以超過高雄，成為全國第二大城，除了托育政策的誘因，外來人口增加和產業結構，吸引中部周邊縣市與北部人口移入，也讓過去到北部工作的年輕人，願意留下來就業。
==民眾==
大城市工作機會 應該都比較多吧
==民眾==
一樣的東西 在台中市
CP值會比較高
（所以比較喜歡台中)
比較有人情味
不少人覺得，台中就業機會多，物價也比北高來得友善，相對其他縣市，不僅機會多，也容易找到發展，也讓人口結構，相對年輕化。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TP-LINK Archer C2600 AC2600 無線雙頻Gigabit路由器
- Travel Fox(男) 翻領型男 隨意綁帶雙層翻領高筒牛皮靴 -
- 【Victorinox】維氏 超時空經典XLS 計時腕錶(VISA-241654)
- 【ZIPPO】日系~Mighty Wings-天使翅膀立體貼飾打火機(黑)
- 【Relax Time】霓虹閃耀鏤空陶瓷腕錶-白x金時標/38mm(RT-53
- 【Alesai 艾尼希亞鑽石】1克拉 18K鑽石項鍊 F/VS2(cinderel
- NuSwitch HC-1708 17吋 8 PORT 四合一多功能電子式電腦切換
- GEOX - D.PIUMA BALL 仕女鞋 麂皮
- 【adidas】勁戰狙擊大面板金屬電子錶-紅x黑(ADP3131)
- CASA 卡莎維爾妲4尺玄關組合鞋櫃
金價觸及三周高位 因德拉吉講話推升歐元打壓美元【北京新浪網】
德國外長：將考慮重新定位對土耳其政策【北京新浪網】
陳峻齊:特朗普攜手德拉基提振金價 回調低多看繼續走高【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》