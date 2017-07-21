美再爆狂牛症 在野要求暫緩輸入美牛公視 (2017-07-21 00:00)
美國再爆狂牛症病例!根據世界動物衛生組織OIE的評判，衛福部表示目前不禁止美國牛肉進口，國親立委認為，新型庫賈氏病不能預防也不能治療，政府不應該掉以輕心。
==親民黨立委 周陳秀霞==
應該是要立即宣布來暫停進口
等待美國提供
流行病學的報告以後
再評估風險
決定是不是要來解除禁用
其實禁不禁
是看我們政府的決心
==國民黨立委 李彥秀==
必須要做到實地的查廠
未來要進口的必須要增加人力
做到逐批檢驗
因為這也是之前衛福部
對於進口的相關食品
有一定的承諾
質疑政府護航美牛，農委會回應，台灣並沒有進口來自這次病源阿拉巴馬州出產的牛肉，國內自產牛肉比例少，對國外進口牛肉還是有需求。
==農委會防檢局副局長 施泰華==
開放牛肉
我們國內的自產牛肉是百分之六
所以我們在跟國外進口的牛肉
是有區隔的
==衛福部食藥署研究員 馮潤蘭==
在台灣目前只是
兩歲半的牛才可以進來
超過兩歲半的牛
是不能夠進口到台灣的
所有的風險物質
都已經被去除了
腦 眼 內臟 絞肉
通通都是不准進口的
衛福部及農委會這個月24號將派官員前往美國查核，才會再有進一步作法,但對於政府沒有承諾美牛暫緩輸台，立委建議至少應該將赴美查核報告每天上網公開，消除國人的疑慮。
記者朱鳳治 吳其昌 台北報導
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