

美國再爆狂牛症病例!根據世界動物衛生組織OIE的評判，衛福部表示目前不禁止美國牛肉進口，國親立委認為，新型庫賈氏病不能預防也不能治療，政府不應該掉以輕心。



==親民黨立委 周陳秀霞==

應該是要立即宣布來暫停進口

等待美國提供

流行病學的報告以後

再評估風險

決定是不是要來解除禁用

其實禁不禁

是看我們政府的決心

==國民黨立委 李彥秀==

必須要做到實地的查廠

未來要進口的必須要增加人力

做到逐批檢驗

因為這也是之前衛福部

對於進口的相關食品

有一定的承諾



質疑政府護航美牛，農委會回應，台灣並沒有進口來自這次病源阿拉巴馬州出產的牛肉，國內自產牛肉比例少，對國外進口牛肉還是有需求。



==農委會防檢局副局長 施泰華==

開放牛肉

我們國內的自產牛肉是百分之六

所以我們在跟國外進口的牛肉

是有區隔的

==衛福部食藥署研究員 馮潤蘭==

在台灣目前只是

兩歲半的牛才可以進來

超過兩歲半的牛

是不能夠進口到台灣的

所有的風險物質

都已經被去除了

腦 眼 內臟 絞肉

通通都是不准進口的



衛福部及農委會這個月24號將派官員前往美國查核，才會再有進一步作法,但對於政府沒有承諾美牛暫緩輸台，立委建議至少應該將赴美查核報告每天上網公開，消除國人的疑慮。



記者朱鳳治 吳其昌 台北報導



