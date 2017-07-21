高雄國軍205兵工廠 150坪倉庫陷入火海公視 (2017-07-21 00:00)
白煙夾雜黑煙，不斷從國軍的205兵工廠冒出，早上6點50分，附近住戶才剛起床，就發現對面營區從冒煙，變成陷入火海，因為205兵工廠生產槍枝和彈藥，消防局獲報一口氣派出32輛消防車搶救，火勢在40分鐘後就撲滅，幸好沒人受傷受困。
==205兵工廠政戰主任 吳開平==
是閒置的機具
周邊也沒有任何的設施
它可能是因為天氣太熱
因為這個是老舊的木造廠房
所以可能是因為天氣太熱自燃
兵工廠澄清，營區內有些廢棄房舍，起火的倉庫就沒有屋頂，只堆放報廢機具，離最近的彈藥存放處也有200公尺以上，沒立即危險。不過營區位在高雄交通要道，附近也有住戶，火警當時，軍方遲未通報是否需要避險，造成恐慌。
==附近住戶==
放著 像你說的
說爆炸就爆炸 當然遷走比較好
==附近住戶==
就是開發
讓我們住戶這邊都能夠
有一個好的一個環境
住戶希望軍方快搬走，兵工廠則強調，111年就會遷移完畢，也不再修繕廢棄房舍，但會不分晝夜，每小時派員巡查。
記者 王介村 許政俊 高雄報導
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