















白煙夾雜黑煙，不斷從國軍的205兵工廠冒出，早上6點50分，附近住戶才剛起床，就發現對面營區從冒煙，變成陷入火海，因為205兵工廠生產槍枝和彈藥，消防局獲報一口氣派出32輛消防車搶救，火勢在40分鐘後就撲滅，幸好沒人受傷受困。==205兵工廠政戰主任 吳開平==是閒置的機具周邊也沒有任何的設施它可能是因為天氣太熱因為這個是老舊的木造廠房所以可能是因為天氣太熱自燃兵工廠澄清，營區內有些廢棄房舍，起火的倉庫就沒有屋頂，只堆放報廢機具，離最近的彈藥存放處也有200公尺以上，沒立即危險。不過營區位在高雄交通要道，附近也有住戶，火警當時，軍方遲未通報是否需要避險，造成恐慌。==附近住戶==放著 像你說的說爆炸就爆炸 當然遷走比較好==附近住戶==就是開發讓我們住戶這邊都能夠有一個好的一個環境住戶希望軍方快搬走，兵工廠則強調，111年就會遷移完畢，也不再修繕廢棄房舍，但會不分晝夜，每小時派員巡查。記者 王介村 許政俊 高雄報導