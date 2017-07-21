















京城銀行台南總行營業部、發生監守自盜案件！一名林姓女理專，因為投資股票失利，利用客戶長期對她的信任，盜取2650萬元。一直到一名客戶不對，向銀行主管反映，才讓整起事件曝光。林姓理專坦承盜用20名客戶、共2650萬元的款項；由於林姓理專在總行任職10幾年，懷疑遭盜用金額可能更高。京城銀行也將全案、移請檢調追查，並強調，一定會保障客戶權益。