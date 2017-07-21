消防員登山失聯逾百日 昨尋獲已成遺骸公視 (2017-07-21 00:00)
直升機、緩緩降落，搜救人員把擔架抬出，將遺骸送上救護車、前往殯儀館。失蹤142天、將近5個月的台北市消防員、李盈勳，終於找到了，但因為死亡多日，已經化為骨骸，家屬神情哀戚。
曾獲得全台散打搏擊冠軍的李盈勳，是台北市消防局的搜救隊員，有著豐富登山、搜救經驗。今年在228連假期間，他和林姓、蔡姓同僚，攀登花蓮南二子山，隔天獨自去找水源，就再也沒有回來。各單位從3月4號開始，入山搜救，甚至還有一名救難人員，在渡溪時不幸被水沖走、殉難。
==山友 葉國政==
（3月)就是搜救行動結束
都沒有找到人
（這次)他們看到的時候
李先生是頭下腳上
圓盔吊在10米高的樹上
所以我們判斷
他是在下山的時候下錯稜
然後要橫切回營地的時候
不小心墜落
動員超過400人次、進行長達18天的搜救行動，卻毫無斬獲，但家屬不放棄，懸賞30萬要找人，一名山友，昨天在先前搜救紮營點下方的100公尺處，找到遺骸。
==花蓮消防局第二大隊長 王明忠==
在發現的頭盔上面
有林育群三個字
那這個是台北市消防同仁
當初 李盈勳去跟這位兄弟
所借來的帽子
我們這邊還是要交給家屬
及警方來做處理
期待家人平安歸來的心願落空，家屬在今天上午前往殯儀館認屍。至於確切的死亡原因為何，還有待檢警深入調查。
記者 台北 花蓮 綜合報導
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