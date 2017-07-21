混凝土車疑搶快左轉撞機車 騎士不治公視 (2017-07-21 00:00)
長長的剎車痕，看得出混凝土預拌車當時賣力急煞，但已經來不及，警方調查，周姓駕駛在行經中清路三段時，在左轉燈號還沒亮前，就搶快左轉，撞上一名直行的女性機車騎士，騎士當場死亡。大車交通事故頻傳，立委出示數據顯示近三年來的大車事故造成的傷亡人數，每年都超過1400件，每年還在持續增加，事故原因最多的是因視線不佳轉彎不當，其次是未保持行車安全距離
==時代力量立委 徐永明==
我們交通部也知道問題的嚴重性
行車視野輔助器
應該變成大型車 不論是遊覽車
或是商用車的標準配備
對此交通部表示，其實四月份行政院已經核定相關的補助方案，交通部會優先補助5000輛大車，加裝行車視野輔助系統，但立委抨擊，目前根本還沒有車輛來申請這個補助方案，加上全國有20多萬輛，根本杯水車薪
==交通部路政司科長 趙晉緯==
初期我們會有五千輛的補助
希望客運業者跟貨運業者
能夠來加裝這樣子的設備
達到一個拋磚引玉的效果
==逢甲大學副教授 李克聰==
到最後法律如果沒有修訂
強制規定沒有完整的話
到最後大家一定還是觀望
學者直指，交通部不該是被動式的接受申請，應該要修改相關法規，強制所有大車加裝行車視野輔助系統，提升行車安全
台北-台中綜合報導
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