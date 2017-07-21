

陽明山仰德大道前天的重大車禍，台北市交通局今日和警方一同會勘，未來也將增派人力,在格致菁山路口進行管制攔大貨車，會再增加標誌，提醒用路人。



會勘發現，事故現場的道路轉彎處前,已經設有減速標線等警告標誌，為減少類似意外發生，未來仰德大道下山方向還會增設「下坡路段請用低速檔，試踩剎車」標誌，另外，格致路菁山路口也會增設時段派員警及義交站崗，確實把關。





