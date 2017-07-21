















台灣早年的廟口，常常有人播映電影、或布袋戲感謝神明，也成為另一種休閒娛樂。台南鹽水"七歲姑娘廟"，最近一連六天晚上，在廟口播放電影，一次還播放14部，場面壯觀。盛夏夜晚，台南鹽水的民眾，坐在七歲姑娘廟前面看電影，仔細一看，單槍投射的白布，不只一面，竟多達14面，原來是恭逢聖誕，有信徒加碼酬神，請來業者一次播放14部電影。==廟方主委 李丁岩==電影14棚 白天演布袋戲晚上演電影全省差不多都這樣 國片洋片都有版權沒問題，放的多半是三到四輪的國片和洋片，農曆6月25號，也就是國曆18號開始，連六天晚上，吸引了不少民眾前來，還有人騎車經過也要看一下。==民眾==就如果我要看哪一部我特別喜歡的 我就會專心的去聽他在講什麼旁邊的反應就會自動過濾掉==民眾==比較年輕的可能比較少接觸這種（所以覺得很新奇) 對==民眾==這邊看就可以看到了我們就不用過去了而且在家裡面還有電風扇冷氣比較涼坐在廟口看電影，白天還有布袋戲或歌仔戲出演，不少有年紀的民眾說，小時候的回憶都回來了，而且就算這些都是三四輪的電影，但晚上吹著風，和大家一起看，別有一番滋味。記者 溫正衡 台南報導