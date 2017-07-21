鹽水"七歲姑娘廟"廟口電影 一次播放14部公視 (2017-07-21 00:00)
台灣早年的廟口，常常有人播映電影、或布袋戲感謝神明，也成為另一種休閒娛樂。台南鹽水"七歲姑娘廟"，最近一連六天晚上，在廟口播放電影，一次還播放14部，場面壯觀。
盛夏夜晚，台南鹽水的民眾，坐在七歲姑娘廟前面看電影，仔細一看，單槍投射的白布，不只一面，竟多達14面，原來是恭逢聖誕，有信徒加碼酬神，請來業者一次播放14部電影。
==廟方主委 李丁岩==
電影14棚 白天演布袋戲
晚上演電影
全省差不多都這樣 國片洋片都有
版權沒問題，放的多半是三到四輪的國片和洋片，農曆6月25號，也就是國曆18號開始，連六天晚上，吸引了不少民眾前來，還有人騎車經過也要看一下。
==民眾==
就如果我要看哪一部
我特別喜歡的 我就會專心的
去聽他在講什麼
旁邊的反應就會自動過濾掉
==民眾==
比較年輕的
可能比較少接觸這種
（所以覺得很新奇) 對
==民眾==
這邊看就可以看到了
我們就不用過去了
而且在家裡面
還有電風扇冷氣比較涼
坐在廟口看電影，白天還有布袋戲或歌仔戲出演，不少有年紀的民眾說，小時候的回憶都回來了，而且就算這些都是三四輪的電影，但晚上吹著風，和大家一起看，別有一番滋味。
記者 溫正衡 台南報導
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