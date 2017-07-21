















Uber在台灣已經納管，但所推出的餐飲外送服務UberEATS，仍然違法！業者今天說，已和貨運業者洽談合作，公路總局則說，目前UberEATS，還沒有申請為貨運運輸業，卻與送餐駕駛有雇用關係，還是違法，而且涉及衛生和派遣問題，不排除聯合稽查。UberEATS上路八個月以來，一直沒有申請為貨運運輸業，卻派遣駕駛，被公路總局認定違反公路法，過去也曾開出16張舉發單，但業者提出訴願，法院認定公路總局事證不足，退回舉發單。對於被政府認定違法，業者表示，目前正在了解法律，年底前有可能與貨運業者合作。==UberEATS北亞區總經理 林敬賢==我們現在在這個過程裡面我們已經洽談到了我們這邊的這種 汽車貨運業者然後我們也在進行這種進一步的溝通和合作目前UberEATS的送餐人員，有步行的，也有騎單車，或是機車送餐，公路總局指出，業者為了規避查緝，對送餐人員進行教育訓練，一旦被攔查，都推說東西是自己買的，取締難度因而增加。==公路總局運管中心副執秘 梁郭國==他可能不接受我們的訪談或者說我們要看他裡面是不是有載運食物的時候 他們拒絕他們認為我們沒有搜索權另外就是說 像運費的部分他們可能也不承認說這個是有派遣費用的部分他們是自己來食用的公路總局表示，公司違法經營運輸業，可罰100萬到2500萬元，業者只是平台卻經營送餐，因為涉及衛生和人員派遣問題，將會同勞動部和衛福部進行稽查，民眾可以檢附單據，甚至影片來檢舉，一旦事證明確，也可以得到檢舉獎金。記者 薛宜家 應磊奇 台北報導