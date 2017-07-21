UberEATS違法 業者稱與貨運談合作模式公視 (2017-07-21 00:00)
Uber在台灣已經納管，但所推出的餐飲外送服務UberEATS，仍然違法！業者今天說，已和貨運業者洽談合作，公路總局則說，目前UberEATS，還沒有申請為貨運運輸業，卻與送餐駕駛有雇用關係，還是違法，而且涉及衛生和派遣問題，不排除聯合稽查。
UberEATS上路八個月以來，一直沒有申請為貨運運輸業，卻派遣駕駛，被公路總局認定違反公路法，過去也曾開出16張舉發單，但業者提出訴願，法院認定公路總局事證不足，退回舉發單。對於被政府認定違法，業者表示，目前正在了解法律，年底前有可能與貨運業者合作。
==UberEATS北亞區總經理 林敬賢==
我們現在在這個過程裡面
我們已經洽談到了
我們這邊的這種 汽車貨運業者
然後我們也在進行這種
進一步的溝通和合作
目前UberEATS的送餐人員，有步行的，也有騎單車，或是機車送餐，公路總局指出，業者為了規避查緝，對送餐人員進行教育訓練，一旦被攔查，都推說東西是自己買的，取締難度因而增加。
==公路總局運管中心副執秘 梁郭國==
他可能不接受我們的訪談
或者說我們要看他裡面是不是有
載運食物的時候 他們拒絕
他們認為我們沒有搜索權
另外就是說 像運費的部分
他們可能也不承認說
這個是有派遣費用的部分
他們是自己來食用的
公路總局表示，公司違法經營運輸業，可罰100萬到2500萬元，業者只是平台卻經營送餐，因為涉及衛生和人員派遣問題，將會同勞動部和衛福部進行稽查，民眾可以檢附單據，甚至影片來檢舉，一旦事證明確，也可以得到檢舉獎金。
記者 薛宜家 應磊奇 台北報導
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