















一輛混凝土預拌車、中午在台中市大雅區路口，疑似搶快違規左轉，撞上一名機車女騎士，當場死亡。立委指出，大車車禍事故，多半因為視線不佳，但交通部對於補助大車、加裝行車輔助系統，卻是經費不夠，也慢半拍。長長的煞車痕，看得出混凝土預拌車當時賣力急煞，但已經來不及，警方調查，周姓駕駛在行經中清路三段時，在左轉燈號還沒亮前，就搶快左轉，撞上一名直行的女性機車騎士，騎士當場死亡。大車交通事故頻傳，立委出示數據顯示近三年來的大車事故造成的傷亡人數，每年都超過1400件，每年還在持續增加，事故原因最多的是因視線不佳轉彎不當，其次是未保持行車安全距離==時代力量立委 徐永明==我們交通部也知道 問題的嚴重性行車視野輔助器應該變成大型車 不論是遊覽車或是商用車的標準配備對此交通部表示，其實四月份行政院已經核定相關的補助方案，交通部會優先補助5000輛大車，加裝行車視野輔助系統，但立委抨擊，目前根本還沒有車輛來申請這個補助方案，加上全國有20多萬輛，根本杯水車薪==交通部路政司科長 趙晉緯==初期我們會有五千輛的補助希望客運業者跟貨運業者能夠來加裝這樣子的設備達到一個拋磚引玉的效果==逢甲大學副教授 李克聰==這個法令如果沒有修訂強制規定沒有完整的話到最後大家一定還是觀望學者直指，交通部不該是被動式的接受申請，應該要修改相關法規，強制所有大車加裝行車視野輔助系統，提升行車安全。台北-台中綜合報導