















旗津目前正在舉行「旗津黑沙玩藝節」，昨晚卻遭到多名青少年闖入，破壞多件沙雕作品，有作品因為破損最嚴重，有大面積坍塌，今天趕緊請沙雕師傅修補，警方正循線抓人。以人魚為主軸，創作出的沙雕作品栩栩如生，旗津黑沙玩藝節這個月8號開辦到現在，已有超過20萬人次觀賞；但20號晚上、有青少年摸黑闖入展場，踐踏多件沙雕作品，有民眾直擊過程，用手機拍攝下來，更進一步出聲喝止。有些作品被局部毀損，主題為「海洋之心奇幻冒險」的作品，基座塌陷、損壞最為嚴重。展方今天立即請來沙雕師傅修復，不少遊客看了都覺得很心疼。==沙雕師傅 潘肆強==花這麼多錢才完成的作品本來是要讓人欣賞的卻被這樣破壞當然很捨不得==民眾 何先生==辛苦的結晶 這種觀光的(作品)本來就是讓人家觀賞用家長要顧好自己的小朋友工作人員強調、沙雕表面上看似水泥的材質，其實都是只用沙子強化處理過的沙模，沒有想像中堅硬，只能請遊客觀賞時、千萬不要蓄意破壞。==高雄市政府觀光局科長 張博宇==預計大概今天可以修復完成這邊也呼籲我們的遊客在參觀的時候要遵守我們這些現場的告示還有我們工作人員相關的一些勸導和規範被破壞最嚴重的海洋之心，預估今天可以修復，至於其他小損壞，還要陸續修復，而破壞沙雕的幾名青少年、恐涉及毀損罪嫌，警方目前正循線傳喚到案。記者 綜合報導