旗津黑沙玩藝節 多件沙雕竟遭人破壞公視 (2017-07-21 00:00)
旗津目前正在舉行「旗津黑沙玩藝節」，昨晚卻遭到多名青少年闖入，破壞多件沙雕作品，有作品因為破損最嚴重，有大面積坍塌，今天趕緊請沙雕師傅修補，警方正循線抓人。
以人魚為主軸，創作出的沙雕作品栩栩如生，旗津黑沙玩藝節這個月8號開辦到現在，已有超過20萬人次觀賞；但20號晚上、有青少年摸黑闖入展場，踐踏多件沙雕作品，有民眾直擊過程，用手機拍攝下來，更進一步出聲喝止。
有些作品被局部毀損，主題為「海洋之心奇幻冒險」的作品，基座塌陷、損壞最為嚴重。展方今天立即請來沙雕師傅修復，不少遊客看了都覺得很心疼。
==沙雕師傅 潘肆強==
花這麼多錢才完成的作品
本來是要讓人欣賞的
卻被這樣破壞當然很捨不得
==民眾 何先生==
辛苦的結晶 這種觀光的(作品)
本來就是讓人家觀賞用
家長要顧好自己的小朋友
工作人員強調、沙雕表面上看似水泥的材質，其實都是只用沙子強化處理過的沙模，沒有想像中堅硬，只能請遊客觀賞時、千萬不要蓄意破壞。
==高雄市政府觀光局科長 張博宇==
預計大概今天可以修復完成
這邊也呼籲我們的遊客
在參觀的時候
要遵守我們這些現場的告示
還有我們工作人員
相關的一些勸導和規範
被破壞最嚴重的海洋之心，預估今天可以修復，至於其他小損壞，還要陸續修復，而破壞沙雕的幾名青少年、恐涉及毀損罪嫌，警方目前正循線傳喚到案。
記者 綜合報導
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