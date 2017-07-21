明年起飲料.麵包店等7類 塑膠袋要自費公視 (2017-07-21 00:00)
台灣民眾愛喝手搖飲，但以後購買，也要開始習慣自備購物袋。行政院昨天拍板定案、明年元旦開始，擴大新增飲料店、麵包店等七類業者，不得免費提供塑膠袋。
天氣好熱，手搖飲一杯接著一杯賣，塑膠袋也一個接著一個使用。為了再降低塑膠袋用量，行政院20號拍板定案，明年起擴大管制，新增飲料店、書局、麵包店等七類業者，加上原本的管制對象，共有14類、10萬家店不得免費提供塑膠袋，估計每年可省35億個塑膠袋用量。
==環保署廢管處科長 李宜樺==
也因此因為它使用量也是滿大的
所以我們把它 列為我們這一次
會擴大管制的對象
==清心福全總監 呂先生==
我們有一些預備性的動作
提供就是非塑類的這種包材
連鎖手搖飲清心福全表示，樂意配合，也已經找來插畫家設計，可重複使用的購物袋，鼓勵民眾自備。另一品牌coco說是還在研擬。環保團體指出，購物袋是不得免費提供，還是可以花一兩塊購買，擔心民眾為了貪圖方便，一時很難改變習慣。
==台灣看守協會秘書長 謝和霖==
我們之前是希望
政府能夠把它公告(為)應回收(物)
然後去管制塑膠袋的生產者
跟輸入業者
讓他們從一開始 就向環保署繳費
業者若主動給塑膠袋，首次違規予以警告並要求改善，第二次違規才會開罰。但環保署統計指出，2002年推動第一波的管制以來，還沒有開罰紀錄，去年開出22件勸導單。環團擔心，明年第二波限塑推動後，地方政府稽查人力還是不足，也建議建立民眾檢舉獎金機制，靠檢舉督促業者落實。
記者 黃怡菁 郭俊麟 台北報導
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