















台灣民眾愛喝手搖飲，但以後購買，也要開始習慣自備購物袋。行政院昨天拍板定案、明年元旦開始，擴大新增飲料店、麵包店等七類業者，不得免費提供塑膠袋。天氣好熱，手搖飲一杯接著一杯賣，塑膠袋也一個接著一個使用。為了再降低塑膠袋用量，行政院20號拍板定案，明年起擴大管制，新增飲料店、書局、麵包店等七類業者，加上原本的管制對象，共有14類、10萬家店不得免費提供塑膠袋，估計每年可省35億個塑膠袋用量。==環保署廢管處科長 李宜樺==也因此因為它使用量也是滿大的所以我們把它 列為我們這一次會擴大管制的對象==清心福全總監 呂先生==我們有一些預備性的動作提供就是非塑類的這種包材連鎖手搖飲清心福全表示，樂意配合，也已經找來插畫家設計，可重複使用的購物袋，鼓勵民眾自備。另一品牌coco說是還在研擬。環保團體指出，購物袋是不得免費提供，還是可以花一兩塊購買，擔心民眾為了貪圖方便，一時很難改變習慣。==台灣看守協會秘書長 謝和霖==我們之前是希望政府能夠把它公告(為)應回收(物)然後去管制塑膠袋的生產者跟輸入業者讓他們從一開始 就向環保署繳費業者若主動給塑膠袋，首次違規予以警告並要求改善，第二次違規才會開罰。但環保署統計指出，2002年推動第一波的管制以來，還沒有開罰紀錄，去年開出22件勸導單。環團擔心，明年第二波限塑推動後，地方政府稽查人力還是不足，也建議建立民眾檢舉獎金機制，靠檢舉督促業者落實。記者 黃怡菁 郭俊麟 台北報導