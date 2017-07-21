減香傳成"滅香" 中央與地方首長急滅火公視 (2017-07-21 00:00)
宮廟減香政策，被傳成滅香，蔡政府從中央部會到縣市首長、頻頻滅火。台南市長賴清德、上午前往宮廟燒香，澄清政府沒有要滅香封爐，也說「天下本無事」，沒必要上街。但抗議發起人、北港武德宮主委、林安樂在臉書重申，環保署長期目標就是「零燃燒」紙錢、線香，所以還是會號召宮廟與信眾、723上凱道抗議。
舉著線香、鞠躬拜拜，台南市長賴清德，為了替「滅香封爐」的傳聞滅火，上午特別前往鹿耳門聖母廟燒香，要信眾、宮廟別相信政府要滅香，甚至保證如果有，台南市也不會配合。
==台南市長 賴清德==
沒有這個事情
台南市政府也不會
去配合這個事情
天下本無事 結果你上去街頭
我想沒有這個必要
19號蔡英文總統在民進黨中常會上，對內政部的責難後，昨天，環保署長李應元，以自己每天都會向土地公燒一炷香」掛保證。今天，賴清德跳出來，民進黨立委們上午也開記者會，強調環保減香，不是滅香。。但發起723頂轎上凱道抗議的中南部宮廟，依然蓄勢待發，已經有百間宮廟報名，只是中南部知名的大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、新港奉天宮，都表達不會參與。
==奉天宮總幹事 李進興==
大家都在講環保
董事會就是說會慎重考慮
我們就不參加
部分大型宮廟認同減香政策，但抗議發起人、北港武德宮主委林安樂，在臉書指出，環保署長期目標希望「零燃燒」紙錢、線香，「敵意」明顯，所以抗議行動，如期在週日舉行，中午十二點，在自由廣場集合，兩點出轎前往凱道。
記者 黃怡菁 郭俊麟 溫正衡 綜合報導
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