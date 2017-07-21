















宮廟減香政策，被傳成滅香，蔡政府從中央部會到縣市首長、頻頻滅火。台南市長賴清德、上午前往宮廟燒香，澄清政府沒有要滅香封爐，也說「天下本無事」，沒必要上街。但抗議發起人、北港武德宮主委、林安樂在臉書重申，環保署長期目標就是「零燃燒」紙錢、線香，所以還是會號召宮廟與信眾、723上凱道抗議。舉著線香、鞠躬拜拜，台南市長賴清德，為了替「滅香封爐」的傳聞滅火，上午特別前往鹿耳門聖母廟燒香，要信眾、宮廟別相信政府要滅香，甚至保證如果有，台南市也不會配合。==台南市長 賴清德==沒有這個事情台南市政府也不會去配合這個事情天下本無事 結果你上去街頭我想沒有這個必要19號蔡英文總統在民進黨中常會上，對內政部的責難後，昨天，環保署長李應元，以自己每天都會向土地公燒一炷香」掛保證。今天，賴清德跳出來，民進黨立委們上午也開記者會，強調環保減香，不是滅香。。但發起723頂轎上凱道抗議的中南部宮廟，依然蓄勢待發，已經有百間宮廟報名，只是中南部知名的大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、新港奉天宮，都表達不會參與。==奉天宮總幹事 李進興==大家都在講環保董事會就是說會慎重考慮我們就不參加部分大型宮廟認同減香政策，但抗議發起人、北港武德宮主委林安樂，在臉書指出，環保署長期目標希望「零燃燒」紙錢、線香，「敵意」明顯，所以抗議行動，如期在週日舉行，中午十二點，在自由廣場集合，兩點出轎前往凱道。記者 黃怡菁 郭俊麟 溫正衡 綜合報導