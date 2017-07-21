衛福:六都死亡率 台南高雄最高.新北最低公視 (2017-07-21 00:00)
根據衛福部最新統計，105年的6都死亡率，台南最高、高雄第二，之後依序是台北、台中、桃園以及新北市。台南市衛生局表示，台南老人人口占全市總人口比率13.9%，是六都的前二名，老人多、死亡率相對比較高。
政府正積極推動長照，也鼓勵社區投入，要在社區中設長照站，照顧長者健康，希望邁向高齡化社會的台灣，能健康老化，不過根據衛福部統計，6都死亡率排名，南部縣市都排在前面， 105年六都死亡率排名，每10萬人口死亡率，台南808.2人排第一，高雄以767.5人排第二、台北668人、台中613人、桃園596.3人、新北583.4人。
==衛福部統計處專門委員 彭花春==
最主要因為它的 現住人口的話
他的老年人的比率
相對其他縣市高一點
老人福利推動聯盟認為，65歲以上老人，可以憑健保卡每年免費健康檢查一次，不過根據聯盟調查，知道的老人不多，因此健檢率不高，政府應該加強宣導。
==老人福利推動聯盟秘書長 吳淑惠==
我們以老人來說
大概只有2成知道這樣的訊息
我們也在大概103年104年左右
就有一個相關的數據
事實上老人真的去
使用這樣的成人健康檢查
大概比例都不高
墊底的台南市衛生局回應，台南老人人口占全市總人口比率13.9%，是六都的前二名，老人多、死亡率相對比較高。不過台南市也強調，台南升格後平均餘命由民國99年的78.26歲增加到79.58歲，增加1.32歲，是六都中延長最多的。
許恆慈 陳立峰 台北報導
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