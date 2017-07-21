















根據衛福部最新統計，105年的6都死亡率，台南最高、高雄第二，之後依序是台北、台中、桃園以及新北市。台南市衛生局表示，台南老人人口占全市總人口比率13.9%，是六都的前二名，老人多、死亡率相對比較高。政府正積極推動長照，也鼓勵社區投入，要在社區中設長照站，照顧長者健康，希望邁向高齡化社會的台灣，能健康老化，不過根據衛福部統計，6都死亡率排名，南部縣市都排在前面， 105年六都死亡率排名，每10萬人口死亡率，台南808.2人排第一，高雄以767.5人排第二、台北668人、台中613人、桃園596.3人、新北583.4人。==衛福部統計處專門委員 彭花春==最主要因為它的 現住人口的話他的老年人的比率相對其他縣市高一點老人福利推動聯盟認為，65歲以上老人，可以憑健保卡每年免費健康檢查一次，不過根據聯盟調查，知道的老人不多，因此健檢率不高，政府應該加強宣導。==老人福利推動聯盟秘書長 吳淑惠==我們以老人來說大概只有2成知道這樣的訊息我們也在大概103年104年左右就有一個相關的數據事實上老人真的去使用這樣的成人健康檢查大概比例都不高墊底的台南市衛生局回應，台南老人人口占全市總人口比率13.9%，是六都的前二名，老人多、死亡率相對比較高。不過台南市也強調，台南升格後平均餘命由民國99年的78.26歲增加到79.58歲，增加1.32歲，是六都中延長最多的。許恆慈 陳立峰 台北報導