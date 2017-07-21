台中人口將超越高雄 成全國第2大城公視 (2017-07-21 00:00)
台中市即將超越高雄，變成全國第二大城市；內政部統計，6月底高雄的戶籍人口數，只比台中多出約1400人，台中市政府預計，9月份人口數就可能超過高雄，台中市長林佳龍認為，除了托育政策、交通方便，就業機會增加，對外來人口也有磁吸效應。
嬰兒室裡護理人員忙得不可開交，好幾個寶寶等著餵奶，讓許多新手爸媽看得好開心，不少里長也感覺，近來幾年，移入的人口也增加了
==台中市中和里長 蔡德勇==
就業環境比較多
所以他們(新移入)找的環境
大部分一方面電子業多
因為我們這中科 精密園區
還有機械園區都在附近而已
以台中南屯區來說，因為距離高鐵和快速公路近，交通方便加上公共建設多，吸引台中以南的民眾移居來找工作，其他縣市移入人口也增加，而在台中市的出生人口，也以每年一萬的平均人數增加中，台中市政府表示，跟完善的托育政策有關。
==台中市長 林佳龍==
年輕人大概面對到的
就是一方面 是養兒育女
同時還有父母安養問題
政府部分 台中有比較完整的
托育一條龍 托老一條龍
台中市府公佈的人口數字，每年以兩萬人的速度，人口持續成長中，預計在今年九月就可以超過高雄，成為全國第二大城，除了托育政策的誘因，外來人口增加和產業結構，吸引中部周邊縣市與北部人口移入，也讓過去到北部工作的年輕人，願意留下來就業。
==民眾==
大城市工作機會 應該都比較多吧
==民眾==
一樣的東西 在台中市吃到
CP值會比較高
（所以住台中比較好) 比較有人情味
不少人覺得，台中就業機會多，物價也比北高來得友善，相對其他縣市，不僅機會多，也容易找到發展，也讓人口結構，相對年輕化。
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