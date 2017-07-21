進軍優質幼兒教育領域 與玩具零售業務形成強大協同效應



香港, 2017年7月21日 - (亞太商訊) - 中國領先的國際綜合零售商和中高檔鞋履品牌 ─ 千百度國際控股有限公司（「千百度」或「公司」，連同附屬公司「集團」，股份代號︰1028），今天欣然宣佈，已於2017年7月21日交易時段後與賣方訂立買賣協議，以現金代價79,408,705美元（相當於約619,761,120港元）收購伊頓國際教育集團有限公司（「伊頓國際教育集團」）6,319,820股待售股份，占伊頓國際教育集團已發行股本的45.78%。



收購完成後，伊頓國際教育集團將由千百度持有45.78%及由創辦人公司持有54.22%，且創辦人公司持有的13.22%的已發行股本受其向第三方授出的認購期權所規限。於第三方悉數行使該認購期權後，千百度、創辦人公司及第三方將分別持有伊頓國際教育集團45.78%、41%及13.22%的已發行股本。



伊頓國際教育集团為於開曼群島註冊成立的公司，及連同其附屬公司及受控制公司為在中國以「伊頓」品牌經營幼兒園的教育集團。伊頓國際教育集團截至2015年8月31日及2016年8月31日止財政年度的未經審核除稅後綜合純利分別為人民幣38,273,000元及人民幣50,857,000元。



千百度國際控股有限公司主席陳奕熙先生表示：「是次收購將有助多元化拓展千百度的業務，將集團的業務拓展至幼兒園教育服務行業，進一步加強集團在兒童消費及服務領域的佈局，與現有的玩具零售業務形成強大的協同效應及擴大集團具有優質資產的收益來源。中國幼兒園教育服務行業能夠受惠於內地新的全國「二孩政策」，伊頓國際教育集團的管理層、近期財務表現及業務增長潛力等表現良好，我們對伊頓國際教育集團的業務前景保持樂觀。我們冀望通過是次收購，能夠進一步提升集團的盈利能力，為股東謀求更大的利益。」

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