以色列海法, 2017年7月21日电 /美通社/ -- 在本週，LeaderMES參加了一場由合作夥伴台灣群立科技與馬來西亞SantoChem公司所舉辦的對製造商說明會。這場說明會介紹了LeaderMES所提供的解決方案，著重於希望從物聯網科技獲利的客戶與其可行性。

「這是一個令人興奮的機會，加上SantoChem與群立科技皆是突出的產業代理商，能與在地有力夥伴面對客戶一同介紹LeaderMES。因此我們很有幸能夠對於他們現有以及潛在客戶提供更多的附加價值。」 LeaderMES銷售與商務發展總監Nathan Tiomkin表示。

聯合代表團將與可能從LeaderMES科技受惠的臺灣製造商會面。擁有不同大小、來自不同產業的企業被選拔，以讓代表團更好地了解地方的環境與需求，同時找出最可能在其產業運行中結合新科技的客戶。

群立科技執行長徐金煌表示，「群立科技以協助客戶解決在各式複雜、資料密集工作流程中的苛刻挑戰而聞名，我們非常相信LeaderMES的解決方案能夠透過改進相關製造過程，提供給我們的客戶在管理生產過程所遇問題更好的解決方式，並能從更好的運作效率以及成本減少中看出結果。」

來自馬來西亞以及臺灣不同領域的客戶，現在分別可從了解其需求與困難的群立科技以及SantoChem，享受到科技進步以及更好的製造方法。

SantoCham商務發展總監Jonathan Ling表示，「作為馬來西亞特種化學品的主要供應商，我們不斷地擴展我們對於客戶所能提供的協助。LeaderMES了提供進入物聯網世界的簡單途徑，並協助我們的客戶改進他們的製造過程。很快地，SantoChem與群立科技將成為LeaderMES全方位服務的地方代理商，並在馬來西亞與臺灣提供客戶產品及支援。」

這場由LeaderMES、群立以及SantoChem所舉辦的說明會將持續至2017年7月21日。有意與代表團會面的製造商，可洽詢群立科技02-8712-6609。

關於LeaderMES

LeaderMES使用最新的安全連結、資料分析技術與先進的電腦運算，協助產業中的中小企業移轉至工業4.0規範。透過優化製造效率以及數位化地精簡生產過程，LeaderMES能將製造商定位成為第一線工業科技位置，並提高其獲利能力以及競爭力。我們改變遊戲規則的敏捷解決方案──智慧數位製造平台，提供了伴隨模組化隨插即用工具彈性的生產管理系統。安全、雲端基礎、數位平台，以及智慧應用程式，是全球通用的，連結了數以千計的機械，並在高生產需求環境中提供前所未有的可視性與管理能力。

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