1111人力銀行：國內上市龍頭大廠強勢職缺 打開前進海外就業大門



(中央社訊息服務20170721 17:54:27）全球黏膠領導品牌、國內上市龍頭大廠-德淵企業，誠徵化工領域業務。上市公司福利超優，除了銷售各項強勢化工產品外，完整教育訓練再與客戶端完整聯結，成為業界頂尖銷售人物。德淵企業更全力協助年輕人開發市場，進修英日語都有高額獎勵金，購車還有35萬無息貸款∼還在等什麼？！現在就投履歷，加入德淵企業的大家庭。



《德淵企業 強勢職缺 就在1111人力銀行 --> https://www.1111.com.tw/corp/5163/》



企業國際化定位 歡迎國際觀、高視野年輕人加入德淵企業副總經理曹連第接受1111職場新聞網採訪時指出，近年來德淵的立足與定位，已跳脫亞洲大廠思維，逐漸走向全球化，並擴大國際發展的腳步，包括在歐洲、印度、越南、非洲、美洲及在大陸幾個地區，都有一些發展的計畫；同樣在產品面，我們也開始橫向的擴展。希望招募的伙伴有更強烈的國際觀，也具備更高的視野。



德淵企業目前開出10多筆熱門職缺，針對畢業季，也有不少適合年輕人的職缺，包括 研究員、工務工程師、法務專員；針對海外的強勢職缺則有 美國、沙烏地阿拉伯、越南等銷售代表。（https://goo.gl/ZpAVz6）



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訊息來源：1111人力銀行



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