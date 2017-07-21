學習正向思考及EQ管理 拉近家人關係



(中央社訊息服務20170721 17:53:40)家家有本難念的經，有時候說話的語氣及話語，會讓家人間誤解而造成衝突，如何在對的時機用正向語言，並學習瞭解事件、控制情緒是一門很重要的學問!



高雄市政府教育局家庭教育中心針對50歲以上樂齡者，假大寮樂齡中心辦理「關係加溫，航向樂齡」，於今日(21日)已邁入第三次課程，本次課程主題為「EQ總動員」，邀請本中心婚姻教育種子教師莊當訓、黃敏玲老師共同帶領，帶領大家認識情緒、學習情緒管理與正向思考。



課堂開始，學員們回顧及分享上週課程與回家作業，並透過情緒卡說明今天的心情，在老師們的引導下，藉由觀看社會事件新聞與【這群人】短片〈家人的經典語錄〉，學員們思考情緒對家人的影響有多大，並由短片中的家人對話回顧自己家庭中的互動模式，思考既能傳達想法，又不傷害家庭和氣的用語。



透過情緒ABC理論，老師介紹六種基本情緒，包含害怕、生氣、厭惡、驚訝、傷心和快樂，讓學員認識情緒的多面向，並了解如何面對負面情緒及轉念讓自己不會受到情緒影響，藉由發揮創意改變充滿沮喪、憤怒、悲傷等負面情緒臉譜變成正向情緒，與寫下三張致贈他人祝福、鼓勵、讚美等正向話語小卡片等體驗活動，來學習運用正向思考及語言，拉近家人關係，並得到轉念思考的妙方，期待每個人都能成為高ＥＱ達人！



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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