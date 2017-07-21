學習正向思考及EQ管理 拉近家人關係中央社 (2017-07-21 17:54)
學習正向思考及EQ管理 拉近家人關係
(中央社訊息服務20170721 17:53:40)家家有本難念的經，有時候說話的語氣及話語，會讓家人間誤解而造成衝突，如何在對的時機用正向語言，並學習瞭解事件、控制情緒是一門很重要的學問!
高雄市政府教育局家庭教育中心針對50歲以上樂齡者，假大寮樂齡中心辦理「關係加溫，航向樂齡」，於今日(21日)已邁入第三次課程，本次課程主題為「EQ總動員」，邀請本中心婚姻教育種子教師莊當訓、黃敏玲老師共同帶領，帶領大家認識情緒、學習情緒管理與正向思考。
課堂開始，學員們回顧及分享上週課程與回家作業，並透過情緒卡說明今天的心情，在老師們的引導下，藉由觀看社會事件新聞與【這群人】短片〈家人的經典語錄〉，學員們思考情緒對家人的影響有多大，並由短片中的家人對話回顧自己家庭中的互動模式，思考既能傳達想法，又不傷害家庭和氣的用語。
透過情緒ABC理論，老師介紹六種基本情緒，包含害怕、生氣、厭惡、驚訝、傷心和快樂，讓學員認識情緒的多面向，並了解如何面對負面情緒及轉念讓自己不會受到情緒影響，藉由發揮創意改變充滿沮喪、憤怒、悲傷等負面情緒臉譜變成正向情緒，與寫下三張致贈他人祝福、鼓勵、讚美等正向話語小卡片等體驗活動，來學習運用正向思考及語言，拉近家人關係，並得到轉念思考的妙方，期待每個人都能成為高ＥＱ達人！
訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217549.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 奇巧 AHD 1080P 8路4聲監控系統-含SONY 200萬畫素8陣列燈攝
- JLo Blue Glow 珍妮佛羅佩茲 Blue Glow 100ml
- AT HOME-羅伯特實木長椅凳
- 【台糖安心豚】 肉酥禮盒 團購組 10盒組 (200gX2瓶)
- 品家居 神采4尺石面收納餐櫃下座-120x42.7x82cm-免組
- BuyJM超荷重白烤漆加強型120x45x190CM五層附工業輪鍍鉻層架
- 【LONGCHAMP】M號尼龍後背包Le Pliage Neo (黑色)
- 3D 神爪卡固立體踏墊 Mazda 5 2006~2010 後座有出風口
- 【STAR】時代 時尚摩登仕女腕錶(1T1407-151S-W)
- ASUS 華碩 PRIME Z270-K 主機板 / 七代 LGA1151
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》