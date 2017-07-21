元培食品科學系與台灣養殖漁業基金會合作開發台灣煙燻鯛魚



(中央社訊息服務20170721 17:28:20)元培醫事科技大學食品科學系與財團法人台灣養殖漁業基金會合作開發台灣煙燻鯛魚片，今（7月21）日參加台北世貿展覽館2017台灣美食展進行台灣鯛一系列加工產品展覽會，受到消費者喜愛。



元培食科系主任梁弘人與系兼任教師陳卉婷帶領系具有相關專業證照的學生們與財團法人台灣養殖漁業基金會合作開發台灣煙燻鯛魚片加工產品，主要使用蘋果木以熱燻法進行燻製，由於蘋果木帶有淡淡的天然木材香並能賦予燻製食品特殊香氣，將台灣鯛本身的土味經煙燻的香氣而有所改變，成為消費者喜愛的產品。



台灣鯛為淡水魚種，經烹調後帶有土味，市場接受度低，為了讓台灣鯛有更大的經濟附加價值。目前市面上幾乎只看得到急速冷凍鯛魚片產品。食科系研發出煙燻鯛魚片成為新的品種，立即獲得熱烈回響。



今天活動當日食科系研發之煙燻鯛魚片與儂來餐廳黃景龍主廚合作開發煙燻鯛魚片佐番茄紅醬與煙燻鯛魚三明治現場烹調，提供給大家試吃反應相當熱烈。 活動中行政院農業委員會漁業署署長陳添壽、行政院農業委員會水產試驗所副所長張錦宜、全國漁會總幹事林啟滄等，大力推廣台灣鯛一系列產品，元培食科系強調以煙燻法加工能提升產品價值與競爭力，同時推廣正確的食品加工概念，食品加工受到食安問題的影響，似乎只要提到食品加工，大家都會聯想到人工添加劑，食科系希望藉由這樣的機會能夠提供大家正確的觀念，食品加工不僅只能用添加物，還是可發展其他加工製程增加產品價值。



訊息來源：元培醫事科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217547.aspx