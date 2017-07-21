金車暑期公益營 陪孩子守護夢想擁抱世界



(中央社訊息服務20170721 17:20:14)金車文教基金會於7月3到7月6日四天，分別在宜蘭縣南澳鄉東澳國小、花蓮縣萬榮鄉馬遠國小舉辦暑期公益營，兩梯次服務70位一年級到六年級同學，一共27位金車大專志工及6位美籍老師帶領學英文認識世界。金車每年寒暑假皆前往偏鄉舉辦服務營，今年暑假於宜蘭縣東澳國小、員山鄉內城國中小、花蓮縣馬遠國小、屏東縣南榮國中四所學校進行英語休閒及科學營隊。



臺灣8月份將舉辦世界大學運動會，搭配時事於東澳國小舉辦「運動美語營」，以國際運動賽事為主軸，課程豐富多元，美籍老師教學探索五大洲文化；下午安排運動休閒課程，提倡運動新觀念，強調美語生活化學，學習自然開口說美語。東澳國小以射箭隊著名，希望孩子更能對國際運動賽事有基本認識，拓展孩子全球視野。



而在馬遠國小舉辦的「環遊世界公益營」﹐志工老師上課介紹到除了臺灣原住民外，世界各國也有需許多原住民，其中孩子學習到美國印地安人、因紐特人，澳洲毛利人，讓同學比較各國原住民服裝、建築、舞蹈及習俗和布農族的文化有哪些不同的特色。以及讓學生瞭解全球孩子的公益行動故事；有在巴基斯坦為女孩教育權發聲的諾貝爾和平獎得主馬拉拉、美國蚊帳大使凱薩琳及德國號召90個國家的孩子一起種百萬棵樹的小男孩菲利斯，希望透過全球孩子的故事，小朋友發現原來從國小開始就可以影響世界、幫助他人。



今年加入貓頭鷹志工團的淡江大學會計系一年級蘇信如同學，這是他第一次參加服務營隊活動前往馬遠國小，蘇信如同學表示，四天的時間和小朋友相處過程，他從孩子身上也學習到很多。有一位孩子一開始很喜歡捉弄別人，後來信如每天都和他談天，漸漸的小朋友發現，原來捉弄別人並不會惹人注意反而是讓大家感到不舒服，這幾天孩子改變了也很尊重大哥哥大姊姊。蘇信如表示其實小孩是希望我們可以注意他，但用了不正確的方式，如果好好跟他說，他也會明白，不再做些刻意誇張的行為。每個小孩都有自己的特點，他們都用自己的方式傳達內心想表達的，雖然在短短的營期中無法快速的理解他們，但透過溝通，把感受清楚讓對方知道，也是營隊很重要的溝通技巧。



金車文教基金會表示，馬遠部落位於花蓮縣富源鄉，為布農族社區，全校共30幾位學生，此次有機會持續前往花蓮辦理公益營，希望在學校假期期間透過全台大專志工的專長帶給孩子不同視野。也希望藉由活動推廣如生命教育及國際教育講座讓資源管道較缺少的學校都能免費申請場次，帶給孩子更多多元觀點。



訊息來源：財團法人金車文教基金會



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