黃縣長頒贈山崎亮臺東縣政府設計中心國際設計顧問聘書 協助地方創生



(中央社訊息服務20170721 17:17:12)臺東縣政府為推動災後重建及地方創生計畫，特別成立台東縣政府設計中心，並聘任日本社區設計與地方創生的推手山崎亮，成為臺東國際設計顧問，今(21)日在排灣族女祭司的祈福儀式下，由黃健庭縣長親自頒贈顧問聘書及具原住民圖騰的拖盤，黃縣長則說，設計中心的成立好像是他的期末論文，也期盼藉由山崎先生及設計中心顧問群們的協助，能夠確實讓台東成為幸福的國際城市。



聘任記者會於今天上午9時30分在縣府大禮堂辦理，首先由達仁鄉台d部落祭司進行祈福儀式，隨後山崎亮與縣長手持小米梗轉圈圈共同完成祈福，記者會中黃縣長特別代表縣府頒贈國際顧問聘書給山崎亮先生，以及致贈有原住民圖騰的托盤紀念品、縣府出版的「夢起台東」日文版，山崎亮則回贈黃縣長日文創作等，黃縣長表示將放置於圖書館供縣民借閱參考。



黃縣長在致詞時首先歡迎及感謝山崎亮先生接受縣府的國際顧問邀請，去(105) 年 7 月尼伯特颱風重創臺東後，引動大家重新思考風災後市容景觀重建的方式及如何藉此機會重新形塑臺東，縣府也成立台東縣設計中心，跨局處協助縣府各項計畫與資源整合、協助設計思考導入縣政推動、激發局處對話、合作、優化既有工作流程。



他也多次在縣議會的施政報告中提出南迴地區的改造及重大計畫，而山崎亮先生的設計理念，跟我們在推動的社區總體營造概念相近，因此，設計中心提出「地方創生」計畫，希望藉由國際顧問山崎亮先生及多位國內的設計師共同來規劃南迴地區及台東的未來發展，尤其山崎亮先生的設計理念是以「人」為本來聯結，透過社區居民參與，共同打造家園。



山崎亮也感謝黃縣長及縣府對他的肯定及聘任，他原本只是一個設計師，不過在1995年阪神大地震後，看到許多倒塌的房舍，因此，他投入社區設計的工作，最重要的理念就是人心的啟動，讓社區居民共同參與改造的工作，這三天的造訪南迴讓他有許多的想法，台東也跟日本一樣正走在轉變的路上，他非常願意來提供建議，協助台東進行地方創生的計畫。



縣府國際發展及計畫處說，與山崎亮先生的合作模式，除實際來臺東深度考察、召開專業諮商會議、提出區域設計策略建議書外；另將以其為核心教師，導入國際經驗與方法、培養地方年輕設計創意人才為理念，辦理設計人才培力工作營。期透過山崎亮先生過去與日本在地政府合力推動地方創生的豐富經驗，期待臺東成為推動地方創生的新典範。



訊息來源：台東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217541.aspx