「築夢踏實．社企心生活」社企愛市集於花蓮鯉魚潭開跑囉



(中央社訊息服務20170721 17:09:13)為協助社會企業發展，勞動部北基宜花金馬分署委託全國中小企業總會在7月22日、29日（六）連續2個周末，於「花蓮鯉魚潭潭北廣場」（花蓮縣壽豐鄉環潭北路100號）舉辦「築夢踏實．社企心生活」假日市集，邀集轄區內「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」所輔導的團體，展售農特產品、文創商品、風味美食，還有植物拓印DIY和集章、打卡送好禮等好康，歡迎在地鄉親、造訪花蓮的旅人一起來品嚐、選購NPO團體展售的特色商品！ 北分署林仁昭分署長指出，「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」是勞動部為協助弱勢就業與地方發展，兼顧公益與獲利並存所推動的計畫，期望在輔導民間團體逐步邁向「社會企業」自給自足，同時達到協助弱勢族群在地就業與活化地方特色產業的目標；透過假日市集活動，讓團體學習自我行銷，邁向永續經營，同時增進社會大眾對這些團體的認同與支持。 連續2周末在花蓮鯉魚潭所舉辦的「築夢踏實．社企心生活」假日市集，計邀請北分署轄區15個團體展售精選商品，包括：「善牧基金會」由在地弱勢婦女們手工縫製的原民風布製品、「臺灣兒童發展早期療育協會」的台灣紅藜農特產品、「富里天主堂」在地小農使用綠生農法栽種、產製的檸檬乾和薑黃、「花蓮縣牛犁社區交流協會」輔導新移民與銀髮族製作的文創產品；此外，還有小米酒、山豬肉香腸、草仔粿、DIY披薩等美食，歡迎在地鄉親、旅人ㄧ起品嚐、選購，同時支持社會企業的推動！ 詳情請逕上「多元就業諮詢服務網（http://coach.wda.gov.tw）」查詢，或電洽02-23660812 分機218 沈小姐。



訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會



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