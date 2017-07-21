屏東社區照護無縫接軌 醫院派任醫師支援衛生所



(中央社訊息服務20170721 17:06:02)為解決屏東縣部份衛生所醫師兼主任退休後無醫師派任而長期懸缺問題，屏東縣衛生局啟動社區照護無縫接軌機制，今天上午於閒置派出所改造的屏東市崇蘭社區發展協會舉辦啟動記者會，縣長潘孟安、衛生局長薛瑞元及高雄榮民總醫院副院長鄭紹宇、義大醫院社區發展部部長林季瑋等皆出席與會，共同為屏東的社區醫療及長照服務建立防護網。



縣長潘孟安表示，衛生所長期扮演偏鄉社區的重要醫療守護者，但因多數面臨醫師退休後的後繼難尋，導致預防保健、公共衛生等工作推展困難，為此衛生局積極媒合高屏地區區域級（含）以上之教學醫院，以長期合作模式派任支援醫師至衛生所執行看診及公共衛生業務之推動，落實為民服務工作。



潘孟安縣長指出，此次成功媒合4家衛生所，由義大醫院支援屏東市衛生所、潮州鎮衛生所；高雄榮民總醫院支援內埔鄉衛生所、崁頂鄉衛生所。醫院指派該院具3年經驗之住院醫師至衛生所執行一般醫療門診看診、嬰幼兒預防注射評估、成人健檢、一般體檢、戒菸服務、口腔癌篩檢、大腸癌篩檢、子宮頸抹片、運動耐受力、骨質疏鬆檢測、長期照護、疾病防治及衛生教育等宣導，積極協助各項衛生保健工作的推展。



自從高榮總醫院及義大醫院醫師派駐衛生所以來，因學有專精、服務熱誠，頗受民眾好評，使整體社區照護品質升級，更讓衛生所猶如吃了一顆定心丸，在推廣公共衛生業務能更迅速及深入，不再受限於無醫師推展困難的窘境。



衛生局表示，會持續評估此種支援模式的運作情形，若成效良好將再積極媒合無醫師之衛生所，強化屏東縣衛生所公共衛生的服務效能，以造福鄉親，實現安居樂業願景﹗



訊息來源：屏東縣政府



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