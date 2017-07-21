加工處攜手產學共育體感科技新人才 體感VR人培首部曲啟動大會 打造VR電競遊戲研發戰隊



(中央社訊息服務20170721 16:54:41)因應前瞻基礎建設條例明年即將上路，數位建設環節中打造體感科技園區的重任由經濟部加工出口區管理處一肩扛下。布局刻不容緩！加工處以高雄軟體園區為群聚點，攜手智崴資訊與南部大專院校籌組體感內容智製國家菁英隊。今日（7/21）首先宣告培育種子計畫啟動，並於現場透過VR電競實戰表演賽，展現研發能量。 看準虛擬實境產業蓬勃發展前景，為強化普及性與娛樂性，國際大廠開始將VR結合電子競技類遊戲，包括製作國際級的VR遊戲產品與擴大VR電競遊戲玩家，打造最頂級的VR沉浸式觀賞體驗，準備搶攻2020年全球電競愛好者五億人口市場。另一方面，今年3月，行政院大動作公布將於高雄亞洲新灣區打造「Fun Tech體感科技園區」，將其正式納入前瞻基礎建設計畫。加工處已積極輔導高雄軟體園區內旗艦廠商共同投入智製研發及人才培育需求。 首先，以區內智崴資訊為領頭企業，加工處於2016年便促成智崴資訊與南台科技大學共同成立「體感內容智製中心」，以技術指導及設備支援協助學界投入體感科技內容研發。今日在加工處黃文谷處長的主持下，宣告將延續成功合作模式進行「體感VR人培首部曲啟動大會」，邀請行政院南部聯合服務中心黃義佑執行長、高雄市政府教育局、臺灣產學策進會鄭英耀理事長、智崴資訊歐陽志宏總經理、南臺科技大學戴謙校長、高雄立志中學師生群共同見證，以VR電競表演賽的方式揭開培育計畫的序幕。 甫於4月與加工處締結數位內容人才向下扎根合作共識之高雄市政府教育局，也特地帶領能量院校─立志中學共同到場參觀，體驗VR機甲電競實戰。教育局支援高中職階段即可透過課程設計，發掘合適人才，進行電競選手培育，其中立志中學便於去年成立電競教室，為打造高雄電競基地作準備。以推動軸線來看，立志中學以培育電競選手為主要任務，南台科技大學則以養成VR研發人才為目標。 記者會中，該款表演賽所呈現的VR遊戲─「機甲格鬥II-團隊榮耀」便是由南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系大型互動娛樂實驗室所研發：本次全新的設計除了玩家體驗全新駕駛艙360度全景的空間感，也整合了多軸運動平台上感受駕駛機器人格鬥的動感。成功於公開VR電競場合達成3對3多人團體連線對戰、完全不延遲的成功盛況。該款遊戲已成為一項符合市場需求的VR產品，已經在中國、泰國、印尼的線下VR體驗店開始佈局了，也同時進行Online模式規劃，準備上架到Steam平台，到時全世界的玩家都能體驗到這款精彩的遊戲。在今日的啟動大會上，即將接受培訓之學員們也藉此得以瞭解受訓目標的製作內容。 檢視過去一年「體感內容智製中心」的研發成果，加工處黃文谷處長表示，雙方的合作已產出多項研發體感內容產品，並促使學生團隊組成新創公司，與中心共同合作承製產學專案。另一方面，在這樣的合作機制中，讓在學學生得以養成專業技能。因此，加工處於本次的培訓計畫也預計再次動用經濟部資源， 擴大研發人才培育機制，培養更多符合產業需求的優秀人力。 為了締造更多成功模式、培育更多體感科技智製人才，以智崴產學合作案例，規劃於暑期間培育更多潛力新秀。經過嚴謹的篩選機制，將有30名成員進入受訓名單。由加工處攜手智崴資訊、南部大專院校打造VR人才培育加速基地，從基礎的設備認識、貼圖、材質、動畫、動作整合…等等，自8月7日起為期一個月的訓練及實作，預計將可於9月展出其成果。希冀打造一個健全的體感科技生態環境，首波的跨校跨領域人才培訓，為加速體感科技產業化的第一步。 此外，加工處也預告，體感科技產業於應用內容端的人才需求不單僅限於遊戲產業，包含動畫、影像、視覺特效、新媒體應用等相當多元。因此，這樣的培訓機制只是個初始的模型，預計在各領域的專才培訓將會在今年內逐步的推動。期望厚植人才的能量，給予體感科技產業環境永續發展注入一股強心針，讓優秀的數位內容領域人才可以在地就業服務，促使產業升級與創新轉型，發展體感數位經濟。



訊息來源：臺灣產學策進會



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