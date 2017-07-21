開源軟體扮演數位轉型要角 衍生社群、手機系統等應用 資策會力推前瞻開源技術加速5+2產業創新轉型



(中央社訊息服務20170721 16:53:44)開源(Open Source)軟體技術伴隨著雲端時代的來臨，幾乎無所不在。舉凡我們天天使用的社群媒體，包含LINE、Facebook、twitter等，或是Android手機系統，都是透過各類型的開源軟體串連、研發而成，因此在面對數位轉型的關鍵期，更加突顯開源軟體技術的重要性。



為加速產業轉型升級，政府正積極推動「5+2產業創新」，期望透過培育跨域數位人才、結合數位科技，協助各行各業發展新經濟。在經濟部技術處科技專案支持下、資策會創新應用服務研究所(創研所)，今(21)日舉辦「2017 IDEAS TECH雲端開源軟體應用與技術研討會」，特別邀請行政院政務委員唐鳳以「開源軟體創造新時代典範」為題發表專題演說，此次特以「開放共創 翻轉未來」為主軸，聚焦探討雲端、大數據、人工智慧等前瞻開源技術，及開源軟體法制授權主題，期盼借重國內外開源技術專家之精闢論述，為與會者挹注實用豐富的啟發能量。



行政院政務委員唐鳳今(21)日演講時表示，開源軟體最大特色，在於每個使用者都可透過不同管道回饋使用心得、改善建議，甚至直接參與該開源專案計畫，進而讓社會變得更美好與和諧。



資策會董事長郭耀煌更進一步指出，臺灣推動開源應用已有相當時日，儘管產業、社群、學界、公務機關皆不乏投入成果，但各方的技術與能量鮮少對接，難免抑制整體創新研發速度，尚未形成許多可供各界借鏡的典範案例。當務之急，亟需搭建互動橋樑，促進產業、開源社群、學界、研究單位共同合作，針對共同需求題議拓展合作聯盟，藉此產出倍增之成果，加速5+2產業創新步調。



面對近期最夯的AI議題，台大資工系陳縕儂助理教授更分享了相關「開源深度學習」的開源技術，她指出，開源軟體種類已涵蓋時下熱門的機器學習、深度學習軟體，中小企業或新創團隊都能以此跨入AI領域，全力發展各種創新業務，強化公司在市場上的競爭力。



事實上，近年來經濟部技術處、資策會創研所持續強化開源技術的推廣力道，一方面透過開源軟體應用與技術研討會，將各界開源技術開發者群聚一堂，促進彼此間交流與分享；另一方面更積極籌辦專家會議、工作坊、技術交流聚會等持續性的互動場域，形成健全且開放的開源生態系，企盼藉此持續促成開源技術的研發應用。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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