迎接科技農業新世代 資策會創研所打造「神農產銷平台」國宴級燕巢芭樂、美濃火龍果、長生製茶 三大科技青農今(21)現身說法



(中央社訊息服務20170721 16:48:25)山不轉路轉 路不轉科技幫你轉迎接科技農業新世代 資策會創研所打造「神農產銷平台」國宴級燕巢芭樂、美濃火龍果、長生製茶 三大科技青農今(21)現身說法



你有吃過近期享譽盛名的國宴燕巢芭樂嗎？或是來自全台最大米倉的優質富里米嗎？品質好的農作物，要怎麼樣才能知道？現在，只要掃描一下包裝上的QRcode，就可以從一張張栽種歷程的記錄影像，清楚知道每樣農產品的生產履歷，資策會積極串連各地農企業及小農，希望透過「神農產銷平台」讓每位消費者都能吃得更安心！



為實現產銷一條通，吸引更多青農跨入農業領域，資策會創新應用服務研究所(創研所)在經濟部技術處科技專案的支持下，研發「神農產銷平台」，協助農民蒐集各種農業資訊，有效率地管理作物栽種歷程、掌握即時通路資訊；另一方面，平台提供消費者完整透明的生產資訊，落實農產安心產銷。目前此平台已導入瓜瓜園、慶全地瓜、巨農、玉美等，國內15家標竿農企業，匯集地瓜、玉米、胡蘿蔔等重要農產之作物生產數據、累積用戶數達3,500人。



資策會創研所今(21)日舉辦「2017 IDEAS Tech - 新農業」，以打造安心產銷、創造科技應用新農業樣態為主軸，特別邀請農業各領域的專家從生產、加工、銷售、農產驗證及智慧科技應用等各個面向分享寶貴的實務經驗；現場同時展示以「神農產銷平台」推動的「產地驗證、安心產銷」、「資源掌握、流程優化」、「智慧庫存、資訊透通」以及「農業物聯網應用實例」等研發成果，吸引逾百位青農共襄盛舉。



農業轉型契機 智慧化管理為最重要關鍵今(21)日座談會特別邀請登上國宴餐桌的最帥芭樂－「燕巢青隆運銷合作社」張厚深理事主席分享「從拖運到從農、到國宴」之運銷經驗，他強調，落實嚴格控管用藥，確保農產品質，自創品牌，開發多元銷售管道。而以全園無噴灑農藥為目標的「安康美之農」林易樑負責人，他所栽種的火龍果連皮都可以安心吃下肚，因為，只要土地有活性，蚯蚓與好菌自然活得下來，作物自然吃得安心。



值得一提的是，此次資策會特別邀請來自桃園龜山的「長生製茶廠」，他們所生產的東方美人茶深獲法國、德國、日本等國際市場肯定，一直致力於將產茶的農作歷程智慧化，林和春經理今(21)日更分享指出，如何利用農機具實現智慧務農，使農田管理更有效率。



物聯網科技應用 農業資訊看得見事實上，物聯網的發展，不只帶動商業、製造業的創新應用，更能夠為農業帶來一波新的管理契機，資策會創研所團隊今(21)日特別公開發表農業物聯網應用成果，包含：自動匯集各種農業資訊，整合氣象站環境、無人機空拍、農機具感測及田間攝影資料，分析辨識環境、作物、工作項目等農務特徵，自動進行紀錄，大幅降低農業資訊匯集所需之時間及人力，使農企能如期如質如量交付農產品。



資策會創研所樂以媛副所長表示，神農產銷平台兼具「資料蒐集」、「資訊分析」、以及「知識累積」三大特性，且正積極擴大農業領域資料匯集的範疇，企盼能藉由此次充份產學研交流，加速產學合作契機，以促成科技農業技術升級與發展，協助農業注入更多年輕生力軍及創新商業模式，運用台灣資通訊產業之高科技水準、邁向「科技新農業」世代！



*註：資策會協助農企業導入「神農產銷平台」相關應用影片：1. 慶全地瓜：https://www.facebook.com/weloveIII/videos/10154329643834080/ 2. 菱角篇：https://www.facebook.com/weloveIII/videos/10154473822929080/



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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